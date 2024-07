Rachid Chirino cuenta el momento más tenso que vivió en Israel y lo motivó a jugar con Saprissa

Rachid Chirino jugará por tres años con Saprissa. Foto: Prensa Saprissa.

Rachid Chirino finalmente fue presentado a los medios de comunicación como jugador del Deportivo Saprissa y entre las cosas que confesó fue el momento más tenso que vivió en Israel, el cual lo impulsó a pensar en volver a Costa Rica.

Eso sucedió el 7 de octubre del 2023, cuando estalló la guerra entre Israel y Gaza, en ese momento el futbolista estaba en el Maccabi Netanya de la primera división y eso lo obligó a tomar fuertes medidas para resguardar su vida.

El campeonato se suspendió y Rachid buscó refugio para estar a salvo, una experiencia que hasta a su familia le afectó, así lo contó ante una consulta de La Teja.

“Es algo que no estaba acostumbrado vivir, mi familia estuvo un poco intranquila, vivir de esa forma fue un poco feo, la gente allá no puede vivir con paz. Cuando pasó eso en octubre del 2023 tuve que salir a Chipre antes que cerraran los aeropuertos, después me vine un tiempo a Costa Rica.

“Un tiempo después regresé y empezamos a jugar sin público, fue una experiencia bastante diferente, con mucho susto, algo que gracias a Dios nunca pasará en nuestro país”, comentó.

Tras ese momento, jugó pocos minutos y el club lo mandó a préstamo al Hapoel Umm El-Fahem de la segunda división, eso lo hizo pensar en seguir su carrera en Costa Rica, ahí fue cuando tiempo después Saprissa le tocó la puerta y lo contrató por tres años, el equivalente a seis torneo cortos.

Confesó que esa experiencia en el país del Viejo Continente le abrió la mente, aprendió de otra cultura dentro y fuera de la cancha, esto lo ayudó a crecer y espera mostrar todo lo aprendido con el Sapri.

El conflicto armado entre Israel y Gaza obligó a Rachid Chirino salir del país para resguardar su vida. (-/AFP)

Chirino quiere estar en el mapa

Otra razón que motivó a Rachid volver al país es pelear un lugar en la Selección de Costa Rica, algo que en Israel veía muy difícil.

“En Israel no me fue como deseaba, tuve otra perspectiva, me sentía fuera del mapa, quiero estar en selección, seguir creciendo como futbolista y si me va bien con esta camiseta espero tocar las puertas de la Tricolor”, comentó.

Con la apertura que tiene Gustavo Alfaro en observar a muchos jugadores para convocarlos en futuros microciclos, mantiene la fe que pronto sea tomado en cuenta.

En una parte de la conferencia citó a su hermano Randy, quien años atrás jugó con Saprissa y fue campeón en las temporadas Invierno 2016 y Verano 2018, le dio algunos bolados para que estuviera a la altura del camerino.

“Como ya todos saben, Randy tuvo un paso por acá y quedó campeón con esta camisa. Me ha hablado lo difícil que es estar acá, lo más hermoso es quedar campeón y siempre quedará en la historia. Vengo a aportar para quedar campeón con esta camiseta y espero que así sea”, comentó.

En la conferencia empezó a mostrar esos consejos, al explicar cómo toma la presión de llegar al equipo tetracampeón.

“En el fútbol siempre hay presión, más en una institución tan grande como Saprissa, hay que saber canalizarla, convertirla en positiva y rendir en la cancha, el camerino tiene grandes capitanes que saben aconsejar a los jóvenes para tener calma, lo vamos hacer de la mejor manera”, aseguró.

También ha recibido bolados de los más experimentados del camerino, que hasta el momento sus primeros días en el equipo han sido buenos.

“Me han recibido de la mejor manera, sé que llego a un camerino muy sano, los líderes me recibieron muy bien, ya tenía oportunidad de conocer a varios, han sido dos semanas muy provechosas y esperando ansioso que empiece el torneo.

“Aquí hay grandes jugadores que nos pasan hablando, tengo que entrenar bien y cuando me den la oportunidad hacerlo de la mejor manera, todos los torneos son diferentes y haré mi propio camino”, afirmó.

Rachid usará el número 27.