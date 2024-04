Ricardo Blanco y su familia se alejaron de Dios, pero un ángel los ayudó a retomar el camino

Ricardo Blanco por el momento se mantiene entrenando con sus compañeros para retomar ritmo antes de volver con Saprissa. (MAYELA LOPEZ)

Ricardo Blanco está a punto de volver a las canchas después de superar una lesión en el tendón de Aquiles del tobillo derecho, sin embargo, pocos saben que el jugador del Deportivo Saprissa pensó abandonar todo al ver que las cosas no le salían, pero gracias a un ángel enderezó su camino.

Brenda Calvo, su esposa, nos relató cómo el apoyo de esa persona fue clave en afrontar la parte final del proceso.

Ricardo tiene 10 meses sin jugar, pero los últimos años ha enfrentado varias lesiones, que lo han hecho enfrentar momentos realmente duros.

“Hubo un momento en que estuvimos muy alejados de Dios y ahorita sabemos que tenemos que estar cerca de él para seguir como familia unida, varias veces pasamos momentos que no veíamos la luz en el túnel.

“Cuando llegábamos a las citas y los doctores nos decían que debían volver a operar, nosotros buscábamos explicaciones para entender lo que pasaba, nos preguntábamos qué estábamos haciendo mal, porque íbamos para atrás como el cangrejo, ahí fue que nos dijimos que debíamos acercarnos a Dios para salir de esto.

“El padre Denis Féliz De La Cruz, párroco de la Parroquia Inmaculada Concepción en La Unión de Cartago, ha sido el pilar para que Ricardo y nosotros como familia volvamos a acercarnos a Dios y seguir adelante, porque él varias veces pensó dejar todo botado porque no veía que todo se podía solucionar, se acercó al padre y nos ayudó a enderezar el camino”, relató.

El proceso no fue sencillo, pero lo que más valoró Brenda fue Ricardo fue el que dio el primer paso para cambiar.

“Nos dimos cuenta que no podíamos solos, Ricardo empezó a ir a misa, luego todos, luego Ricardo asistía a la Hora Santa, el padre nos pidió que fuéramos a consejería con él, también vamos a un grupo llamado Matrimonios en victoria, hemos conocido personas que se acercan a brindarnos su ayuda, a desearnos lo mejor, nos dan consejos y ahí vamos saliendo adelante”, contó Brenda.

Las consejerías y el apoyo en el grupo se mantienen, ambos le han agradecido al sacerdote por su apoyo, que inició cuando él le dio la bendición a Antonella, hija de Ricardo y Brenda, en su primera comunión.

Brenda Calvo, Ricardo Blanco y su hija, Antonella, reforzaron su unión familiar para superar el duro episodio. Foto: Cortesía.

Pieza vital

Brenda nos explicó que este proceso marcó un antes y después en la familia, principalmente en ella al ratificar una de las reglas del matrimonio: Amarse en las buenas y malas.

“Dios puso a prueba a toda la familia, realmente fue un proceso muy difícil y muy doloroso, de días buenos y otros no tan buenos, de a veces frustración, pero gracias a Dios ya pasó lo difícil y estamos pronto a volver a las canchas.

“Había días en los que yo flaqueaba, algunos días él flaqueaba, la rutina de familia nos cambió un montón, él dependía mucho de mí, desde yo manejarle para acompañarlo a las citas y ayudarlo a bañarse porque no podía apoyar el pie.

“Fue un proceso difícil, había días en los que me sentía frustrada, pero tenía que demostrarle a él que podíamos salir adelante, al final de todo esto ha sido un aprendizaje porque nos hizo darnos cuenta que esto no somos nada si no estamos cerca de Dios”, agregó.

Su hija, Antonella, también ha aportado su granito de arena para que las cosas mejoren.

“Es una niña muy madura, todo lo entienden muy bien y es muy inteligente. Ella me ayudaba y nos apoyaba, le decía que me ayudara con papá en tal cosa y ella estaba ahí.

“Ella también era nuestro motor para salir adelante de todo lo que estábamos pasando, la rutina nos cambiaba, a veces tenía que ir a citas con Ricardo mientras ella estaba en la escuela, corríamos para dejarla más temprano o recogerla más tarde”, recalcó.

Duro regreso

El calvario que vivió Ricardo comenzó a finales de julio del 2023, cuando fue operado del tobillo izquierdo para reconstruirle el tendón de Aquiles, en teoría en tres meses volvería a las canchas, pero en noviembre todo cambió.

Esteban Campos, médico de los morados en una entrevista a La Teja explicó porque la situación tomó un giro inesperado.

“Tuvimos que someterlo a otra cirugía a finales de noviembre del 2023 y eso nos frenó su recuperación porque retiramos materiales quirúrgicos que lamentablemente el cuerpo los rechazó.

“Cada vez que se hace una cirugía hay que esperar un tiempo a que cicatrice la herida y no haya riesgo de infección, eso nos ha llevado por lapsos a frenar y acelerar su proceso”, comentó el doc.

Las cosas empezaron a mejorar a finales de marzo de este año, cuando comenzó la última etapa de la recuperación con trabajos físicos, desde la semana pasada hace los entrenamientos completos sin problemas.

¿Cuándo volverá a las canchas? Ricardo tendrá la última palabra, Brenda nos explicó que los médicos del club no quieren acelerar las cosas, hasta que el jugador se sienta seguro de volver, ellos lo apoyarán, lo que sí es un hecho es que volverá a jugar antes que finalice el Clausura 2024.