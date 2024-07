Ulises Segura muestra uno de sus mayores tesoros obtenido gracias a su pasión por Saprissa

16/07/2024 En el estadio de Saprissa se ralizo el Media Day con 5 jugadores Ulises Segura . Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

Ulises Segura es de los jugadores del Deportivo Saprissa que desde muy pequeño tiene muy marcado el ADN morado y nos confesó que, gracias a su papá, tiene un tesoro que los más fiebres del fútbol valorarán bastante.

Hace unos días, en el día de medios organizado por el Monstruo por su 89 aniversario, le preguntamos al volante cuál ha sido la locura más grande que ha hecho por el equipo, y ahí se soltó a contarnos las cosas que hacía para, como buen aficionado a la S, seguirlo a todas partes.

“Desde pequeño siempre venía ver los partidos en la Cueva; inclusive, iba también cuando jugaba fuera de San José. Recuerdo que con mis papás iba a los estadios de Liberia y Guápiles para ver a mis jugadores favoritos de ese momento y buscar una foto con ellos.

“En ese momento admiraba a Hernán Medford y a Erick Lonis cuando atajaba. Son recuerdos que quedan para siempre; es más, en el álbum que tiene la familia es bonito revivir esos momentos de fotos con algunos exjugadores que marcaron mi camino”, explicó.

En medio de esa revelación soltó ese detalle con el que puede rajar que solo él tiene; ese tesoro que tiene bien guardado en su casa, que lo conecta con uno de los exjugadores más históricos del fútbol costarricense.

“Tengo varias fotos; incluso, tengo un taco de fútbol que Hernán Medford usó en la Selección de Costa Rica antes de la Copa del Mundo Corea y Japón 2002. Mi papá, Harry Segura se lo pidió y es un recuerdo que tengo desde pequeño.

“Este taco está ahí, puede tener un poco de polvo, pero sigue ahí y es un bonito recuerdo que tengo de mi infancia”, relató en medio de risas.

Ese zapato es de la marca Nike Mercurial Match Vapor FG, color negro con ribetes morados y el logo de la marca en blanco. Ulises nos pasó unas fotos para ver que ese taco izquierdo está en todas y el polvo con una limpiada con un trapo húmedo se va y queda como nuevo.

Por esas corridas que pegó de joven le agradeció al club, que lo ha ayudado a ser una mejor persona dentro y fuera de la cancha.

“He sido alguien que nació en esta institución, desde los cinco años tengo ese amor por el club, Saprissa me ayudó a formarme como jugador y persona, me dio muchos valores para crecer, todo eso se agradece, me han dado muchas cosas que nunca imaginé”, comentó.

Un tesoro que con el paso de los años se mantiene entero. Foto: Cortesía.

Trabajo extra

Ulises nos explicó que descansó poco en las vacaciones para afinar su parte física y muscular y así evitar repetir la lesión que lo alejó de las canchas durante una parte de la temporada anterior.

“En la parte final del Clausura 2024 tuve una lesión que no esperé, se complicó un poco y al final pude estar en los últimos partidos, pero ningún jugador desea estar lesionado, es lo más complicado para uno como futbolista. Le pido a Dios que no me vuelva a lesionar para ir por esos objetivos que me puse para el grupo.

“Tuve un desgarro en el sóleo, en la parte de abajo en la pantorrilla, y al final, cuando estaba recuperado, se hizo una fibrosis (sustitución del tejido muscular por un tejido fibroso), y me dolía bastante cuando iba a entrenar, por eso se alargó la recuperación.

“Soy muy exigente conmigo mismo, tengo mucha autocrítica, al inicio del torneo estuve disponible, pero no tuve los minutos que hubiese deseado, por eso me exigí mucho en vacaciones para estar en buena forma”, comentó.

Ese trabajo extra ya se reflejó en la cancha; Segura acumula 202 minutos en este semestre, 90 en la Supercopa ante Herediano, 62 en la Recopa contra Alajuelense y 50 ante Sporting por el Apertura 2024.

A pesar de que ha sido uno de los más criticados en el mal inicio del torneo de los morados, el volante espera que su rendimiento vaya creciendo durante el Apertura 2024, cuando volverán los famosos “domingo - miércoles - domingo de fútbol” por el campeonato nacional, Torneo de Copa y Copa Centroamericana de Concacaf.

A Segura le queda un año de contrato con los morados, el equivalente a dos torneos cortos, pues había renovado a finales del 2023. Por eso, con más razón le pondrá todas las ganas en los entrenamientos para que Vladimir Quesada le dé regularidad en la mediacancha y pueda ganarse otra extensión de contrato en el equipo de sus amores.