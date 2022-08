Fabián Coito: “Creo que Blackburn todavía tiene mucho por dar”

Fabián Coito celebró ganar en una cancha tan complicada como la de Nicoya. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce Robles.)

El técnico de Alajuelense, Fabián Coito, fiel a su estilo se mostró sereno sobre lo que es el momento de su equipo, pero fue sincero en algunos detalles, como que pronto tendrá que rotar jugadores y explicó por qué le ha costado tanto el arranque al panameño Rolando Blackburn.

Les volvieron a anotar en táctica fija ¿cuánto han trabajado este tipo de jugadas?

Yo no diría que regalamos los primeros minutos porque le quitaríamos méritos al rival que hizo una jugada de estrategia muy buena, pero creo que la defensa de las pelotas quietas va relacionado a un tema actitudinal y eso hay que mostrarlo.

Que te hagan un gol de pelota quieta está dentro de lo posible, pero que sea una sucesión de goles, lo relaciono a la manera de defender esas acciones, que es todos esperando el balón más allá que el rival que intenta distraerte.

¿Por qué Rolando Blackburn juega tan poco? ¿Cuál es la verdadera situación del panameño?

Cuando uno contrata a un futbolista siempre lo imagina que tenga una participación un poquito mayor, él inició sin estar habilitado por no tener su documentación los primeros partidos del torneo y eso hizo que estuvieran jugando otros compañeros. Yo creo que tiene mucho más para dar y en eso nos hemos propuesto trabajar para tener al Rolando que todos conocemos y él también está consciente que hay que prepararse para cuando llegue la oportunidad de más minutos.

Rolando Blackburn aún no muestra todo su potencial con Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados)

¿Físicamente cómo ve el equipo? ¿Habrá rotación para el viaje a Panamá?

Físicamente estamos bien, lo cual no quiere decir que el equipo no sienta el cansancio porque es una sucesión de partidos no común, tantas semanas con partidos entre semana y fin de semana, con viajes y en condiciones de mucho calor. Tenemos un plantel relativamente corto en cantidad, muy parejo y muy bueno en el sentido que nos ha permitido rotar en Concacaf y estar cerca de Herediano ahora que vamos conta ellos en un partido muy importante. Lógicamente vamos a rotar cuando sea necesario.

¿Qué le habían comentado de Doryan Rodríguez?

Es lo que ustedes conocen, un jugador muy profundo, de mucha movilidad, que permanentemente es un jugador de área y tiene esa intuición que tienen los goleadores para estar en el lugar justo. Lo había demostrado en el premundial (sub-20 en Honduras) y también en la Liga, había hablado mucho con él, pero los jóvenes siempre quieren jugar y otra capacidad de él fue prepararse para cuando le tocara.