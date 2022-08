Fabián Coito: “Estamos esperando el mejor rendimiento de Rolando Blackburn”

El técnico de Liga Deportiva Alajuelense, Fabián Coito, dijo este jueves que están esperando y trabajando para que Rolando Blackburn encuentre su mejor nivel. Las declaraciones las brindó luego del partido ante el Alianza de Panamá por la Liga Concacaf.

Blackburn ha sido punto de crítica de los aficionados manudos, pues no ha llenado el ojo. No ha metido goles ni ha dado asistencias y su nivel ha sido muy pobre. El jueves el el partido contra el Alianza tuvo una opción clara y no pudo definir ante el portero Kevin Melgar.

Foto por Luis ACOSTA / AFP (LUIS ACOSTA/AFP)

Rolando Blackburn enoja a aficionados de Alajuelense con su rendimiento

“Por las características que él tiene, nos va a ser de mucha utilidad. Estamos buscando el mejor rendimiento de él, es nuestra tarea maximizarlo, no ha encontrado el gol. Tengo esperanzas por como se entrena, es una cuestión de tiempo”, dijo Coito.

El jugador panameño llegó este torneo a la Liga y con él se llenaron las plazas de extranjeros, otra situación por la cual fue criticado pues alejó del torneo nacional al hondureño Bryan Samir. Muchas de las críticas es que con su presencia le ha quitado impulso a jóvenes promesas de la Liga como el mismo Doryan Rodríguez, Josimar Alcócer y el refererido Samir.

Blackburn tiene pasado morado, fue campeón con el Deportivo Saprissa en el Invierno del 2016.

Alajuelense presentó a Rolando Blackburn y a Aubrey David