Fabián Coito explicó como queda su situación luego de la eliminación de Alajuelense

Fabián Coito, técnico de Alajuelense, lamentó la eliminación eriza, sin embargo, con la final de la Liga Concacaf en puerta, afirma enfocarse solo en eso en este momento.

–¿Cómo corregir lo que sucedió en la final?

Es parte de la consecuencia de juego, oportunidades tuvimos, no convertimos, acá necesitábamos un gol para darle un giro a la serie, meterle presión a ellos, en Liga Concacaf somos el equipo más goleador, pero acá nos quedamos cortos ante un equipo con muy buen plan defensivo.

–¿Es un fracaso?

Puede ser el trago amargo más grande que me tocó, pero no lo veo desde un punto de vista personal, estamos en dos torneos y en uno nos tocó quedarnos. Sobre cómo llamarle a esto, eso es muy subjetivo, cada quien lo verá como quiera, eso quedará en el análisis de cada uno.

Yo no pienso en mí ni en mi continuidad, eso es un tema de las personas que manejan el club. Lo que importa es que recuperemos y nos preparemos bien y que vayamos en busca de esa final que será dura también, pero tenemos muchas posibilidades de ganarla

–¿Qué encuentra usted para que la Liga se quede en semifinales?

La Liga, como equipo grande, busca llegar hasta las últimas instancias y lo que hagamos en esta instancia no tapa lo que hagamos en otro torneo como la Liga Concacaf, una cosa no va con la otra. No es el momento para analizar circunstancias y lo que sucede del por qué no se avanza.

–¿Se siente responsable directo de la eliminación?

Por encima de todas las cosas, por mi parte estoy acá por un proyecto, como en todo equipo grande, la intención es ganar títulos y lo que pensamos es ganar la Liga Concacaf. Nos podemos ver a las caras de todos y estar tranquilos. Lo importante es que recuperemos, estemos bien y vayamos por esa final que aún tenemos.

-¿ El arbitraje insidió en el resultado?, su asistente afirmó que sí

Yo no me manifiesto de esa manera porque en vuelve un montón de cosas. Yo lo que digo que hay una jugada que define la historia del partido y de la semifinal si anotábamos nosotros el primer gol. Pero no hablo de malas intenciones ni digo que ese es el motivo porque sería muy fácil responsabilizar a todo de eso, cuando tampoco pudimos hacer otras cosas.