Fabián Coito: “Los árbitros están para tomar decisiones”

Fabián Coito, entrenador de Alajuelense, asegura que su equipo realizó un esfuerzo máximo ante Saprissa, tras quedarse con uno menos al final de la primera parte, además, dijo que prefería mantenerse al margen de lo que pasó con el arbitraje.

Los manudos jugaron todo el segundo tiempo con uno menos. (JOHN DURAN)

El León se quedó sin Johan Venegas, expulsado al minuto 45 por reclamar una supuesta falta. El técnico uruguayo hizo lo mismo en esa jugada y el árbitro Ricardo Montero también le mostró la roja. Coito duró toda la vida en salir de la cancha, hasta se puso a conversar con Ricardo Blanco y Jeaustin Campos.

“Lo que pasa es que somos personas, es injusto echar a un jugador por protestar un penal en una jugada que probablemente existió, pero no hablo de la decisión, no me meto en ese tema. Los árbitros están para tomar decisiones”, comentó.

Eso sí, reconoció que debe evitar ese tipo de reacción porque puede transmitir eso a sus jugadores y hasta pidió disculpas por su comportamiento.

“Rescato el gran esfuerzo del equipo con diez, luego de una seguidilla de partidos, con una carga física que para estos partidos es una gran desventaja”.

Fabián Coito le reclamó a Ricardo Montero y se fue de roja. (JOHN DURAN)

El entrenador manudo dijo que antes de la roja, la Liga jugaba bien, pero luego les costó el juego.

“Antes de la expulsión, el equipo estaba bien, habíamos controlado el juego, se generaban opciones pero después encontramos dificultades por tener uno menos”, añadió.

Comentó que de momento están cumpliendo los objetivos pues están avanzando en la Liga Concacaf, donde están en cuartos de final y ya ganaron el juego de ida ante el Alianza de El Salvador, y se mantienen en la zona de clasificación en el torneo nacional.