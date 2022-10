Fabián Coito: “No podemos ir a especular por un gol o un empate”

Fabián Coito disputará su primer clásico en el estadio Saprissa. (Albert Marín)

El técnico de Alajuelense, Fabián Coito, la tiene muy clara para el partido de este viernes ante el Saprissa en Tibás, donde su equipo se juega el pase a la final del Apertura 2022.

Los manudos clasificarán a la otra ronda con un triunfo o un empate con goles, sin embargo el charrúa es claro que no llegarán con esa mentalidad a la Cueva, sino a liquidar la serie de acuerdo a sus intereses.

“Tomaremos nuestras precauciones, la serie no se definió en el primer partido y sabemos que los goles de visita tienen una importancia mayor. En este caso nos favorece a nosotros, pero no se puede especular con eso, a veces no logras lo que querías por ese tipo de cosas, te quedas corto, no te alcanza, pero sabemos que un gol nos daría esa ventaja, saldremos a buscar goles con nuestras armas y fortalezas”, comentó.

Para el entrenador, el clásico tiene muchos componentes para ver una muy buena mejenga, por la necesidad y obligación de ir por la clasificación.

“Por la calidad de futbolistas que hay en el campo, nos hemos ganado el derecho de estar entre los cuatro mejores, creo que el espectáculo será bueno, tenemos un equipo muy competitivo, tenemos claro qué debemos hacer para sacar el partido y mucha confianza en lo que podemos lograr”, dijo.