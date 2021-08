Fabiola Villalobos, la leona que se metió en la historia manuda y vive su mejor momento

El 5 de junio todo el liguismo cupo en la sonrisa de Fabiola Villalobos al marcar el penal del título. Foto: Rafael Pacheco El 5 de junio todo el liguismo cupo en la sonrisa de Fabiola Villalobos al marcar el penal del título. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

En apenas su primer torneo con Alajuelense a la defensora Fabiola Villalobos le cayó un reto que no fue jugando.

El 5 de junio del 2021, en la final ante Herediano, la jugadora, de 23 años, le tocó lanzar el cobro definitivo que podía darles a Alajuelense el primer título en el fútbol femenino nacional.

Con toda la seguridad de una jugadora experimentada, Fabi cumplió con su parte, anotó y el resto fue historia. Las rojinegras se consagraron como campeonas y fue el inicio del dominio de un equipo que hoy por hoy manda con autoridad en Tiquicia.

Con ese cobro, Villalobos se metió en la historia eriza. Su temple para definir en el momento cumbre la llevó ahí y en este torneo es de las fichas importantes en el equipo de Wílmer López, tanto así que hace un mes renovó su contrato por dos años más con la institución.

“Desde que llegué me sentí superacogida y respaldada, me han dado mucha confianza y renovar por dos años se siente muy bien, mucha felicidad de seguir en una institución tan grande y que viene haciendo las cosas tan bien. Ahorita creo que no hay mejor lugar donde estar que acá, se infla el pecho de orgullo”, comentó en entrevista con La Teja.

La defensora nos explicó la fórmula del paso arrollador del equipo en el actual certamen, pues de ocho mejengas, han ganado las ocho.

Cuando te das cuenta que anotaste el gol del campeonato… 🤩@FabiVi114lobos pic.twitter.com/dzlohiWtdw — L.D.A. (@ldacr) June 10, 2021

“Creo que las instalaciones que tiene el equipo son un plus muy importante, algo que ningún equipo tiene en Costa Rica hoy. El venir acá todas las mañanas y contar con canchas naturales, sintéticas, gimnasio, los camerinos, nutricionista, todas las facilidades que nos da la Liga, marca diferencia.

“La Liga ha hecho todo lo posible porque nuestro trabajo se profesionalice, es un club que ha sabido hacer las cosas desde aquella final a estadio lleno (diciembre del 2019), eso marcó un antes y un después. El club despertó, abrió los ojos y nos dio a las mujeres el lugar que merecemos”, explicó.

Renacer

A pesar de su edad, Fabiola es un nombre pesado en el fútbol femenino nacional, ha pasado por todas las selecciones nacionales y antes de llegar a las leonas, también pasó por el Saprissa, equipo con el que también fue campeona y una ficha importante, pero al salir de allí, en el 2020, sentía que algo le faltaba.

“Me ha costado bastante llegar donde estoy y sin duda alguna, creo que la Liga se está convirtiendo en una de las etapas más bonitas de mi carrera. Ahora me siento más madura y tranquila. He tenido algunos años futbolísticamente hablando que no han sido fáciles.

“Yo salgo de Saprissa y me voy a Sporting y tenía como dos años que no estaba en selección. Luego el llegar a la Liga me permitió volver a la selección y siento que marca un antes y un después en mi carrera en cómo vivo el fútbol y lo veo, por eso digo que marca mi mejor momento, me siento completa en todos los sentidos”, comentó.

El llegar a Alajuela además puso muy feliz a muchos de sus familiares, como a su mamá Ilse Morales, que es superliguista.

Llegar a la casa el día que metió el penal del título y ver la cara de su mamá fue uno de los momentos más felices de su carrera.

“La verdad me tomó por sorpresa que el profe me diera el último penal, es algo que voy a recordar por siempre, ese sentimiento desde que se anotó el cuarto penal y que me iba a tocar a mí definir, fue muy especial. Me asusté un poco porque sabía que había mucha presión, podía bien convertirme en villana o héroe.

“Ya cuando llegué a tirar traté de no presionarme, simplemente hacerlo y ya, tenía mucha confianza y si el profe me lo dio a mí, hablaba mucho de la confianza que tenía en mí, eso me confortó mucho y el resto ya es historia”.

En este torneo, Fabiola se perdió dos fechas seguidas por una lesión y volvió el fin de semana pasado ante Dimas, cuando entró de variante y pudo jugar unos minutos.

A pesar de su ausencia el equipo se mantuvo, lo que habla de una planilla amplia y bien manejada. Entre todas las leonas se cuidan, este domingo ante Pococí, a la 1 p. m. en el Ebal Rodríguez, será una prueba más.