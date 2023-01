Fabricio Alemán va con todo este 2023: “Estoy escribiendo una nueva historia”

Fabricio Alemán quiere superar lo logrado en el Apertura 2022. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

El delantero del Deportivo Saprissa Fabricio Alemán quiere construir su propio legado, dejando de lado lo que haya hecho su papá, Allan Alemán, vistiendo la camisa morada.

El chamaco, de 19 años, reconoce que sobre él y sus hermanos hay una gran presión, por el pasado de su tata, pero él no se toma a pecho las comparaciones y quiere hacer lo propio.

“No leo redes sociales para no compararme con lo que mi papá hizo, lo bueno o lo malo, estoy escribiendo una nueva historia y en cada partido, cada torneo quiero dejar un nuevo legado”, afirmó.

Mamá de Fabricio Alemán: “Esto no ha sido un tema de argolla”

Fabricio es el mayor de tres hermanos y aseguró que cada día trata de hacer lo mejor dentro y fuera de la cancha para ser un buen ejemplo para ellos.

“Kenny está en la sub-17 de Guadalupe y él me escucha, siempre trato de hacer las cosas bien para ser un ejemplo para ellos, y el chiquitillo, Ian, fue goleador en el torneo de Unafut (22 goles en el torneo U-11) y toca hacer las cosas bien, para apoyarlos”, aseguró el joven, quien participó en el día de atención a medios preparado por Unafut, previo al arranque del campeonato.

El 31 de agosto pasado, el chamaco le antó al Municipal Grecia. José Cordero. (Jose Cordero)

Objetivos

El torneo pasado, Alemán jugó como suplente y logró marcar cuatro tantos y asegura que está trabajando duro para lograr un espacio en el once titular del técnico Jeaustin Campos y aumentar su cuota goleadora.

“Mis objetivos para este torneo son sumar más minutos y ayudar al equipo con un poco más de goles, esa es la meta que tengo, sumar más juegos como titular.

4 goles marcó Fabricio el torneo pasado.

“El torneo pasado hice cuatro goles, en este espero hacer más y para uno que es suplente, considero que la cantidad de goles que marqué el torneo pasado es buena y quiero sumar más minutos y si no puedo entrar, apoyar a los compañeros”, destacó.

Fabricio sabe que tiene fuerte competencia en la delantera saprissista y afirmó que eso lo motiva aún más para ganarse un cupo en el cuadro estelar del campeón nacional.

“Tengo que decir con humildad que la competencia es fuerte, me gusta competir y ahora que vienen fichajes en la delantera, sé que vienen a ayudar al equipo, pero es competencia, hay dos o tres jugadores por puesto y me siento motivado, con ganas de que empiece el campeonato”, dijo.

El jugador afirmó que la palabra gol no se la puede quitar de la cabeza y si en algún momento no logra anotar, trabaja para romper la mala racha.

“Siento que la falta de gol se debe a una racha, creo que le pasa a todos los delanteros, es normal, le pasa a jugadores de alto nivel en Europa, y creo que eso es confianza, cuando una bola entra la presión se va y siguen entrando, vivo el día a día tranquilo, hago trabajo extra, en la definición para lo que se viene.

“No sé si lo que diré son palabras fuertes, pero quiero hacer más goles, meterme en el grupo de goleo y eso depende de los minutos que tenga, obviamente eso depende de mí, de mis entrenamientos, quiero ayudar al equipo con goles y me ilusiona el bicampeonato”, comentó.

Fabricio vive con su papá, el exdelantero Allan Alemán y contó que todos los días le pasa jalando las orejas. Instagram.

Primera prueba

Contento por el torneo que inicia, para Alemán ahora lo más importante es vivir el día a día, pensar en lo que se viene a partir del fin de semana y pensando seriamente en el bicampeonato.

“En el Saprissa la meta es apuntar a lo máximo y ahorita es el bicampeonato, lo vivimos tranquilo, en el día a día, viene Guanacasteca y queremos empezar sumando de tres, vamos paso a paso”, afirmó.

Fabricio y compañía debutarán en el certamen, el domingo a las 4 de la tarde, en el estadio Ricardo Saprissa y muy cerca del jugador está su papá, quien lo pasa aconsejando y a diario le da un jalón de orejas.

“Todos los días (me da un jalón de orejas), vivo con él y me corrige siempre, dentro y fuera de la cancha, él intenta corregirme en lo que se pueda para ser mejor persona y mejor profesional, él fue jugador y me transmite lo mejor para mí”, aseguró.

19 años tiene el jugador.

El muchacho no se desvía de sus objetivos y aunque está en la flor de la vida manifestó que no permite que las distracciones propias de la edad lo afecten.

“Uno es joven, en la vida hay que tener un balance, siempre he dicho que las vacaciones son para disfrutar con la familia, hacer lo que no se puede hacer en el torneo, pero ahora debo estar concentrado, no exponerme.

“Cuando tengo tiempo libre me gusta salir a comer, pasarla bien con mis amigos, estar con mi familia”, afirmó.