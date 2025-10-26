Fallece Manuel Lapuente, leyenda del fútbol mexicano

El fútbol mexicano está de luto con el fallecimiento del exjugador y exentrenador Manuel Lapuente a sus 81 años, una leyenda del balompié azteca que dejó un legado imborrable.

La noticia golpeó mucho a México, pues se trataba de unas de sus figuras más respetadas, campeón con Puebla, Necaxa y América, además de dirigir a la Selección mexicana de fútbol.

Manolo, como le llamaban, ganó el único título afuera de la Concacaf reconocido por FIFA que tiene el Tri, al alzar la Copa Confederaciones de 1999 en la que derrotó a Brasil en la final.

Manuel Lapuente falleció en México a sus 81 años. (X miseleccionmx/X miseleccionmx)

Lapuente no sólo se distinguió por su palmarés, sino también por su carácter firme, su visión táctica y su capacidad para moldear equipos con identidad. Su famosa boina se convirtió en símbolo de su presencia en la cancha.

Diversas figuras del medio mexicano le dieron su adiós con palabras de mucho respeto.

“Qué día tan triste…Hoy murió un querido amigo, Manuel Lapuente, Manolo; era un sabio del fútbol, famoso por su boina. Mi más sentido pésame para su familia. Gran jugador de fútbol en el equipo Puebla, como técnico, lo hizo campeón en dos ocasiones. Dirigió a la Selección Mexicana en 1998 en Francia. Fue analista en los programas que hicimos para el mundial de 1978 en Argentina en canal 13. Descansa en paz amigo Manolo, vuela muy alto", publicó el periodista José Ramón Fernández.

Qué día tan triste…

Hoy murió un querido amigo, Manuel Lapuente, Manolo; era un sabio del fútbol, famoso por su boina. Mi más sentido pésame para su familia.

Gran jugador de fútbol en el equipo Puebla, como técnico, lo hizo campeón en dos ocasiones. Dirigió a la Selección… pic.twitter.com/iQ6ghoL4q5 — José Ramón Fernández (@joserra_espn) October 25, 2025

“La LIGA BBVA MX lamenta el fallecimiento de Don Manuel Lapuente, una leyenda de nuestro fútbol como jugador y director técnico. Campeón, como entrenador, de Puebla, Necaxa y América, su legado quedará para siempre. En todos los partidos de la J15 se guardará un minuto de silencio en su memoria. Descanse en paz", indicó por su parte la cuenta de X el torneo azteca.