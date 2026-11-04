Falleció Carlos Albert Llorente, uno de los periodistas y comentaristas más reconocidos de América Latina

El reconocido periodista y comentarista deportivo Carlos Albert Llorente falleció este martes, a los 83 años.

De acuerdo con la cadena TUDN, el también exjugador profesional “fue conocido en gran parte por su trayectoria en los medios, en donde se distinguió por su estilo peculiar y, a la vez, polémico, además de que defendió siempre la igualdad y el trato justo para los jugadores”.

Albert trabajó para importantes cadenas como ESPN y Fox Sports.

El periodista David Faitelson fue uno de los que lamentó la noticia en sus redes sociales.

El reconocido periodista y comentarista mexicano Carlos Albert Llorente, falleció este martes, a los 83 años. Foto: Instagram TNT Sports. (Foto: Instagram TNT Sports. /Foto: Instagram TNT Sports.)

“Me acaban de informar de la triste noticia del fallecimiento de Carlos Albert. Un gran ser humano del cual aprendí muchísimo en mis primeros años en televisión. Quiero mandarle un gran abrazo a su familia. QEPD”, publicó este martes en la noche en su cuenta de X.

Todo un guerrero

Albert se desempeñó como defensa central y nunca escondió su amor al club Necaxa, equipo en el que jugó entre 1961 y 1971.

Según TUDN, Llorente estuvo en más de 30 juegos con la selección mexicana mayor, siempre a cargo de Ignacio Trelles como director técnico del Tri.

También participó en Juegos Olímpicos y obtuvo la medalla de oro con el Tri en los Juegos Panamericanos Winnipeg en 1967.