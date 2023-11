¿Fallo contra Jeaustin Campos puede marcar el camino en futuras acusaciones de racismo?

Luego que la Comisión de Ética fallara a favor del jugador de Saprissa Javon East, en la acusación por racismo contra el entrenador Jeaustin Campos, que se remonta a cuando este dirigía a los morados, la pregunta que queda en el aire es si esa sentencia puede marcar el camino que sigue el ente federativo en este tipo de casos.

Jeaustin Campos, director técnico de Herediano, fue sancionado por seis meses. (Rafael Pacheco Granados)

East acusó a Campos de decirle insultos racistas cuando no entendió un ejercicio en marzo de este año.

El fallo a favor del jugador generó una sanción de seis meses para el entrenador, quien hoy dirige a Herediano, y una multa de 5 mil dólares. La sanción, sin embargo, puede ser recurrida en el Tribunal de Apelaciones, ente ante el cual solicitaría una suspensión del castigo mientras se investiga la apelación.

Eso dejaría sin efecto el castigo, de cara al juego de ida de la semifinal entre Herediano y Alajuelense.

Ante esto surge la duda de si esta una dirección que está tomando la Comisión de Ética de la Fedefútbol y si se genera jurisprudencia al respecto.

Esto por cuanto también está el reciente caso de Freddy Góndola de Alajuense, quien acusó al saprissista Mariano Torres de decirle un supuesto insulto racista.

Le preguntamos al abogado Pedro Beirute, quien fue miembro de la Comité Disciplinario de la Fedefútbol, si el Comité de Ética marcó la cancha en cuanto a seguir una línea en estos casos.

“El Comité de Ética está conformado por personas que a mi juicio son a prueba de balas, eso significa que en el caso de que con Mariano Torres se logre demostrar que las personas que estaban alrededor oyeron lo que dijo, lo van a sancionar, porque lo demostraron, pero si no lo logran demostrar, entonces no lo van a sancionar. Esto es porque se tienen las pruebas y no por seguir una línea jurisprudencial”, explicó Beirute.

“Si no hay una prueba contundente, a Mariano lo exculpan, y si hay pruebas, va a ser culpable”.