Falta de mano dura provocó roncha en el arbitraje del duelo San Carlos - Alajuelense

Rigo Prendas no terminó de convencer a Henry Bejarano en el partido de San Carlos y Alajuelense. (Rafael PACHECO GRANADOS)

A Rigo Prendas le tocó pitar en el juego San Carlos - Alajuelense, pero quedó debiendo a la hora de pitar las faltas y hasta los banquillos se le alborotaron.

A continuación analizamos las acciones del central en el juego:

Minuto 25: Amonestan a Doryan Rodríguez en Alajuelense por una falta a Sebastián Acuña. ¿Cómo la vio?

Lo amonestaron por protestar una decisión arbitral, pero anteriormente le cometieron una falta a Johan Venegas y no la sancionaron, mala interpretación del central porque debió marcar la falta a favor de Alajuelense.

Minuto 28: Andrés Carevic le reclamó a Rigo Prendas, pero no le sacaron la amarilla. ¿Era para amonestación?

Andrés Carevic debió recibir la tarjeta amarilla, pero no solo él, también otros miembros del cuerpo técnico que reclamaron y tras de eso se taparon la boca para que no lean sus labios, esto no debe permitirlo en árbitro.

Minuto 29: Álvaro Saborío pidió penal por una aparente falta dentro del área, pero el central marcó falta a favor de Alajuelense. ¿Era penal?

Bien señalada la falta a favor de Alajuelense, Saborío empujó a Giancarlo González, nunca hay penal a favor de San Carlos.

Minuto 47: Edward Cedeño tuvo una fuerte entrada contra un rival, pero el árbitro no la marcó. ¿Que le pareció?

Una entrada por detrás de Cedeño y Rigo Prendas no mostró la amarilla. Lo golpeó por detrás y era para tarjeta, pero el árbitro, como si nada, no la sacó.

Minuto 56: Amonestado Sebastián Acuña en San Carlos por una falta a Doryan Rodríguez. ¿Cómo la vio?

Bien amonestado Sebastián Acuña por juego peligroso, no lo tocó, pero sí era para amarilla.

Minuto 62: Los manudos reclaman un aparente penal sobre Joshua Navarro por una disputa del balón con Eduardo Anderson, pero Rigo Prendas dio ley de la ventaja. ¿Era penal?

No lo fue, era un contacto normal en acción de juego y bien valorado por el central.

Minuto 66: Alex López ignoró una indicación de Rigo Prendas. ¿Qué le pareció?

Es increíble la falta de autoridad en Rigo Prendas donde corrió a Alex López por no respetar la distancia reglamentaria, el hondureño no le dio la gana hacerle caso, esto era de tarjeta amarilla.

Minuto 76: Le hicieron una fuerte falta a Joel Campbell y no tarjetearon al sancarleño. ¿Cómo la vio?

Debieron amonestar a Wílmer Azofeifa por la fuerte entrada que le hizo a Joel Campbell, eso fue una falta muy clara.

Minuto 86: Gol a favor de Alajuelense y se lo adjudicaron a Joshua Navarro. ¿Pero eso fue autogol?

Eso fue un autogol, el que la desvió fue el defensor de San Carlos.