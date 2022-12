Familia de Jewison Bennette está con el futbolista en Inglaterra

La familia del delantero Jewison Bennette Villegas está en Inglaterra acompañando al jugador del Sunderland en su aventura por el fútbol inglés.

Se trata de Sandra Villegas, la madre del jugador y los hermanos gemelos Nick y Mike, de 13 años. El papá, Jewison Bennette Grant, está de regreso en Costa Rica y ya se integró a los entrenamientos de la sub 20 del Club Sport Herediano, donde funge como director técnico.

Jewison Bennette tuvo participación contra España en el Mundial. (GLYN KIRK/AFP)

Los primeros meses en que Bennette Villegas estuvo en Inglaterra fue acompañado por su papá, quien le ayudó mucho en la adaptación. Incluso, lo acompañaba a todos los entrenamientos y a los partidos. Ahora el turno le tocará a la madre y a los hermanos.

Una fuente cercana a La Teja nos dijo que tanto Nick como Mike podrían interesar al cuadro inglés y que aprovecharán la estancia de algunos meses para ir a a la academia y entrenar. Sin embargo, Bennette padre no confirmó esa información aunque sí ratificó que ellos están en Inglaterra.

“Que yo sepa no (interés del Sunderland en los gemelos). Ya yo estoy integrado al club. La otra vez me dieron todo el tiempo Jafet Soto y la junta directiva me dieron chance. Ahora ya volví a los entrenamientos, tengo la sub20, y estoy de vuelta con la primera. No sé si me volverán a mandar”, expresó Bennette.

El padre dijo que el tiempo en que sus hijos y la mamá de Jewison se pueden quedar en Inglaterra son aproximadamente cinco meses.

“Luego veremos cómo lo vamos manejando, pero de momento es así, ese es el tiempo que le dan a uno de estancia en el país. Yo me quedé ese tiempo porque ya venía lo del Mundial”, añadió Jewison padre.

Los hermanos de Jewison Bennette hijo están en Inglaterra junto a su mamá Sandra Villegas. (CARLOS GONZALEZ CARBALLO.)

Bennette hijo mostró, con mucho orgullo, un carrazo que se compró y que facilitará mucho las cosas al entorno familiar que lo visitó. El papá dijo que su hijo estuvo tres días en el país después de la Copa del Mundo.

Bennette es el jugador costarricense más joven que participó en un Mundial mayor.