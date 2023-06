Familiar de dos históricos del fútbol tico pulsea el ascenso a la segunda división

El defensor espera volver a coronarse campeón de Linafa. Foto: Linafa

Muchos se acuerdan de Enrique Díaz y su hijo Junior hacer de las suyas en la cancha, pero pocos saben que la dinastía familiar aún está vigente, pero en Linafa, y buscará sellar por segunda vez en su carrera ascender a la Liga de Ascenso.

Se trata de Ronny Díaz, defensor del PFA Antioquia, que pulseará volver a saborear las mieles del triunfo cuando se enfrente este domingo al Club Deportivo Pavas por el juego de vuelta en la gran final.

Díaz, previo al mejengón, conversó con La Teja y confesó que hay gente que lo relaciona a la primera, ya que le dicen que se parece mucho a su primo Junior.

“Muchas veces nos dicen que nos parecemos mucho, como jugábamos, también me dicen que me parezco mucho a mi tío Enrique, pero casi siempre desde que jugamos he compartido mucho con Junior”, comentó.

Con el paso del tiempo ha logrado agarrar los bolados de su primo y afinar ciertos detalles, que lo han ayudado a consolidarse dentro del club.

“Desde que él jugaba en Herediano y yo en el alto rendimiento nos llevábamos muy bien y mantenemos una bonita comunicación, él siempre es de dar consejos”, agregó.

Quiere repetir

Otro detalle que pocos saben es que esta es la segunda final de Linafa que Ronny juega en su carrera, la primera fue en la temporada 2018-2019 cuando vistió la histórica camiseta de Barrio México, con el marcador global de 2-1 vencieron a San Luis de Puntarenas y subieron a la segunda.

En ese entonces compartió camerino con Jorge “Flecha” Barbosa, Michael Rodriguez y Yader Balladares, eso le ayudó a afinarse en la defensa y compartirle a los más chamacos esas mañas para vencer a Pavas.

“Como ahora hay mucho joven, trato de pasarles toda esa experiencia, que estén tranquilos, estar confiado con lo que cada uno sabe hacer en cada posición, sobre todo estar concentrado en los 90 minutos, estas finales son de detalles y cualquier cosita que uno se desconcentre, puede fallar”, indicó.

Incluso lo pusimos a pensar, a decir cuál final era la más complicada entre esa serie con el Barrio y la del próximo fin de semana.

“Son diferentes, ese torneo era más largo, era solo un torneo, los equipos eran diferentes, aquella final contra San Luis fue más dura, era más al golpe, ahora se trata de jugar más y los equipos son diferentes, son de los que proponen jugar”, respondió.

Afinar detalles

No escondió su felicidad sobre el empate a cero que sacaron de Pavas, porque tiene claro que es un gran rival, por eso durante la semana mejoraron varios aspectos como la posesion del balón para tomar más ventaja.

“Para nosotros fue un buen resultado porque nos atacaron mucho, pero pudimos soportar los ataques de ellos, que sabíamos porque estaban en su casa, con su afición, ahora en casa trataremos de tener el control del partido desde el primer minuto y la que nos queden poderlas concretar”, contestó.

Recuerde que este partido se jugará este domingo a las 3 p. m. en el estadio Cuty Monge de Desamparados, en caso de mantenerse el empate se irán a tiempos extras y hasta penales. Será transmitido por Tigo Sports.