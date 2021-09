Familiares de seleccionado de futsal cruzan los dedos para que sea convocado contra Venezuela

Tijerino fue el mejor jugador del premundial de la Concacaf que se jugó en mayo. Instagram. Tijerino fue el mejor jugador del premundial de la Concacaf que se jugó en mayo. Instagram.

No ver al delantero Milinton Tijerino en el debut de la Sele de futsal en el Mundial de Lituania, el domingo pasado, fue extraño para muchos, ya que él fue elegido como el mejor jugador del premundial de Concacaf que se disputó en mayo.

Su novia, Karina Padilla, contó que él se enteró apenas una hora antes del partido que no fue convocado para ese duelo ante Kazajistán (la Tricolor cayó 6-1).

“El sueño del Mundial ha estado presente para ambos, él ha sacrificado muchas cosas, no ha dejado de lado la disciplina y desde hace mucho nos preparábamos para cualquier resultado.

“Sinceramente nadie se esperaba que no estuviera en la alineación del primer partido, vimos que aficionados al futsal se preguntaban en redes por qué no estaba y esperemos que el miércoles esté. Él tiene el material para salir adelante, se destaca en cada partido”, afirmó.

El próximo duelo de la selección es este miércoles, a las 9 de la mañana, ante Venezuela. Lo puede ver por TD Más.

Duro golpe

Una vez que terminó el partido y pudieron conversar, Tijerino le confesó a su pareja que el quedar fuera del partido sí lo impactó, pero pese a todo estaba tranquilo y trabajando para que, en caso de ser llamado al juego contra los venezolanos, poder darlo todo dentro de la cancha.

Karina y Milinton antes de irse para Guatemala, en el 2019. Cortesía. Karina y Milinton antes de irse para Guatemala, en el 2019. Cortesía.

“Fue un momento muy complicado, porque cuando lo intenté llamar ya estaba camino al partido y no tenía señal de Internet. Siento que ha manejado bien la situación y me dijo que el equipo se está preparando para hacer un mejor papel.

“Para este partido, todos estaremos nerviosos, ansiosos, pero tenemos la fe de que juegue y, si no lo hace, igual estaremos apoyando al equipo. Venezuela es un equipo al que ya conocen, hace poco jugaron amistosos y estoy segura de que el equipo corrigió los errores que cometió el domingo”, manifestó.

Karina asegura que trató de levantarle el ánimo a su pareja y apoyarlo, así como lo ha hecho siempre.

“Le dije que estas cosas pueden pasar y no solo en el futsal, sino en cualquier momento de la vida y que nadie escapa de una situación de esas. Le aconsejé que disfrute cada momento, porque de eso se trata la vida, sacudirse y avanzar, agarrar el lado bueno de las cosas”, añadió.

Karina y Milinton se apoyan mutuamente en sus aspiraciones profesionales. Instagram. Karina y Milinton se apoyan mutuamente en sus aspiraciones profesionales. Instagram.

A distancia

Karina y Milinton jalan desde hace 4 años, ambos son desamparadeños y se conocieron gracias al futsal.

“Para nadie es un secreto que Desamparados es la cuna del futsal, yo iba a ver partidos y teníamos amigos en común, pero no nos hablábamos. Comenzamos a ser novios en el 2017, antes de que comenzara su experiencia en el extranjero”, afirmó.

Actualmente, Tijerino juega en Polonia, en el BSF ABJ Bochnia, y se han adaptado a la relación a distancia.

“Mucha gente se pregunta cómo hacemos, pero desde el inicio él ha jugado afuera y si está en el país se la pasa entre entrenamientos y el trabajo, y yo me dedico a estudiar, por lo que nuestras agendas son muy apretadas.

“Ahora nos comunicamos por WhatsApp, todos los días hacemos videollamadas. Allá está con Minor Cabalceta y entonces eso me deja tranquila porque no está solo, pero cuando jugó en Guatemala me preocupaba el hecho de que estuviera solo”, dijo.

Padilla es estudiante de laboratorio clínico y destacó las cualidades de su amorcito dentro del terreno de juego.

“Es un jugador muy ágil, corre mucho, no es goleador porque precisamente se mueve para todo lado, arma las jugadas, tiene la bendición de ser una persona muy rápida”, expresó.