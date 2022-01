Familiares y excompañeros de Puntarenas despidieron a Javier Astúa

Al ataúd del exdelantero Javier Astúa le colocaron una bandera del PFC. Cortesía Puntarenas Positivo.

Familiares y amigos del exjugador Javier Astúa lo acompañaron en su último adiós.

Este miércoles se llevaron a cabo los funerales del exdelantero de 53 años en su natal Puntarenas, cumpliendo la voluntad de Astúa, quien le pidió a su familia que su cuerpo descansara en la provincia de sus amores.

Javier falleció el martes, luego de estar luchando contra un derrame pericárdico (acumulación de exceso de líquido en la estructura en forma de saco alrededor del corazón); eso lo mantuvo internado en los hospitales San Rafael de Alajuela y México.

A las 9 de la mañana se llevó a cabo un acto religioso en la capilla de la parroquia de El Roble. Javier no era católico, pero los sacerdotes del templo no tuvieron problema en que el cuerpo de la figura del fútbol tico fuera velada allí, pues la familia no encontraba lugar en donde hacer el velorio.

Familiares y amigos despidieron al exdelantero porteño. Cortesía Puntarenas Positivo.

Goleador. — Astúa debutó con el Municipal Puntarenas en 1990. También jugó con la Liga y con otros clubes como Herediano, Carmelita y San Carlos. También jugó en Chile, con el equipo Palestino y estuvo cerca de llegar al Morelia de México.

Como en el camerino

Varios excompañeros de Astúa cargaron el féretro al salir de la capilla de la iglesia porteña hasta el cementerio de Chacarita.

Algunos de los exporteños que acompañaron a la familia del exdelantero fueron Luis Fernández Texeira, Marvin Bustos, Max Sánchez, Asdrúbal Espinoza y Alexánder Chávez.

También, como muestra de solidaridad con la familia, Héctor Trejos, presidente del Puntarenas FC, llevó una bandera naranja y blanco que colocó en el ataúd de Astúa, minutos antes de salir de la capilla hacia el cementerio.