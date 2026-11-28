La WWE confirmó este viernes la muerte del luchador Jermaine Haley, también conocido como Bronson Reed, debido a complicaciones médicas.

En sus redes sociales, la organización comunicó el deceso del atleta australiano de 38 años.

“Jermaine fue una figura emblemática en WWE, pero, sobre todo, fue una persona excepcional, un hombre de familia ejemplar y un compañero muy querido.

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La estrella de la WWE Bronson Reed falleció este viernes, a los 38 años. Foto: Instagram WWE. ( Foto: Instagram WWE. /Foto: Instagram WWE.)

“Nuestras más sentidas condolencias están con toda la familia de Jermaine, incluyendo a su esposa embarazada, Paige, su hija, así como con todos sus amigos, compañeros de trabajo y fans”, informó la empresa en en su publicación.

Lo que pasó

De acuerdo con el reporte de algunos medios, Reed estaba en un proceso de recuperación, luego de las lesiones que sufrió en un evento llamado Crown Jewel 2026 celebrado el 7 de noviembre en Riad, Arabia Saudita.

En esta actividad, Bronson habría sufrido golpes de gravedad y tuvo que ser hospitalizado.

Tras conocerse la noticia, miles de fanáticos y compañeros de profesión inundaron las redes sociales con mensajes de despedida y solidaridad para su esposa e hijos, recordando su entrega sobre el cuadrilátero.