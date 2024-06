Famositico se pegó la lotería al encontrarse a superestrella del Real Madrid en Disney

Juan Gabriel Porras, Porritas en Gradería Popular se topó al brasileño Endrick, nuevo fichaje del Real Madrid, en Disney

Andar en Disney ya es una experiencia muy chiva para muchos, pero estar ahí y toparse a una de las nuevas estrellas del Real Madrid es como pegarse la lotería si usted es aficionado al fútbol.

Juan Gabriel Porras, el famoso Porristas del programa Gradería Popular se topó nada más y menos que de frente a Endrick, atacante de 17 años que acaba de ser comprado por los merengues.

Al ver la situación, el presentador grabó toda la cosa, el muchacho andaba con seguridad personal, que inclusive a él mismo lo frenaron para que no caminara mientras pasaba la nueva joyita brasileña.

A Porras le llamó la atención que mucha gente no lo reconocía, pero él si lo sacó al toque y para su fortuna al final pudo llevarse al menos una foto del encuentro.

“Uno lo reconoce de buenas a primeras, pero la mayoría de gente acá pasa y no sabe quién es, me lo topé dos veces de hecho, una a la entrada que ahí no lo pude saludar porque llevaba seguridad, pero a la vuelta venía solo con la familia y le brinqué de una vez”

“Le dije ‘Mae, felicidades por el contrato con el Madrid, yo soy de Costa Rica, la otra semana jugamos (contra Brasil en Copa América)’ y me dice, ‘¿Ah, sí? Bueno, yo estoy preparado ya’. El mae fue tuanis, todo buena nota, tremendo momento ganador del día de hoy y un recuerdo que me quedará para siempre”, comentó emocionado Porritas en su cuenta de TikTok.

LEA MÁS: Agustín Lleida está a un paso de ascender en España y solo un amigo del Saprissa podría impedirlo