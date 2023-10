Famoso cantante dejó con la boca abierta a seleccionada Raquel Rodríguez

26/09/2023, Alajuela, Estadio Alejandro Morera Soto, partido de la eliminatoria para la Copa de Oro entre Costa Rica y San Cristobal y Nieves. (Jose Cordero)

Tremenda sorpresa se llevó la futbolista costarricense Raquel Rodríguez luego de revisar una notificación de sus redes sociales y notar que un reconocido cantante argentino le dio me gusta a una de sus publicaciones.

La jugadora compartió el momento que la dejó sin habla por medio de una historia en Instagram, enseñando la notificación en el momento que el cantautor Diego Torres le dio like a una foto y le puso como texto “Oh my God! (Oh mi Dios traducido al español) Soy fan de Diego Torres”.

LEA MÁS: Raquel Rodríguez recibe elogios por una faceta que pocos le conocían

El posteo que Torres le gustó de la jugadora fue publicado el 27 de setiembre cuando golearon 11-0 a San Cristobal y Nieves por la segunda fecha del clasificatorio a la Copa Oro femenina.

“Inicio del camino clasificatorio a la Copa Oro. Gracias a Dios por la oportunidad de representar a mi país; gracias a la afición por siempre hacerse sentir, fue muy lindo volver a jugar en casa”, citó la publicación.