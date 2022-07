Famoso músico aficionado del Herediano le hace una cumbia al Cartaginés (audio)

Un famoso músico cédula 4, aficionado al Herediano le compuso e interpreta una hermosa canción, en ritmo cumbia, al Cartaginés.

El Cartaginés disputa este miércoles el partido de vuelta de la gran final ante Alajuelense y si gana, rompería 82 años sin festejar un título. Se trata de Kike de Heredia, cuyo nombre de cuna es Carlos Enrique Rodríguez Hernández.

Kike de Heredia le hizo una cumbia a los cartagineses.

“Soy herediano, es cierto, pero no soy un fanático. Compuse la canción en agradecimiento a una ciudad donde viví once años y que me declaró como hijo predilecto”, expresó Kike de Heredia.

El músico dijo que el hecho de ser herediano no le impide componer para otros clubes y contó que ya le ha hecho canciones a Saprissa, al mismo Cartaginés cuando fue campeón de segunda, a la Sele, a María del Milagro París, Santos, Belén, Keylor Navas y otros.

“En esos once años que viví en Cartago nació Kike de Heredia cuando era integrante de ese gran grupo cartaginés, los Hicsos. Es para darle una alegría al pueblo, pero ya yo tengo 20 años de servirle a Dios”.

Kike comentó que su esposa es liguista y si Alajuelense es campeón la felicitará. “Si la Liga es campeón, solo los manudos van a celebrar, si es Cartago va a celebrar todo el país”, dijo.