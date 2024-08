Famoso peleador de la UFC llegó al Morera Soto a ver el partido entre Alajuelense y Comunicaciones

El luchador norteamericano Derrick Lewis no se quiso perder el juego entre Alajuelense y Comunicaciones. Instagram.

Un invitado de lujo llegó a ver el partido entre Alajuelense y el Comunicaciones de Guatemala por la Copa Centroamericana.

Se trata de Derrick Lewis, un peleador de peso completo de la UFC (Ultimate Fighting Championship, por sus siglas en inglés). Popularmente es conocido como “The Black Beast”, es decir, la Bestia Negra.

El norteamericano de 39 años y cuyo peso es de 119 kilos se puso la camisa rojinegra para apoyar a los leones, en el juego ante los cremas. En este momento, Lewis se ubica en la posición 11 en el ranking de peso pesado.

“Welcome to the Alejandro Morera Soto (Bienvenido al Alejandro Morera Soto)”, escribió el cuadro manudo en sus redes sociales y los comentarios sobre la visita del peleador no se hicieron esperar.

“Pónganlo de defensa, ese no deja pasar a nadie”, “Podríamos meterlo como asistente de Guima en el clásico” y “pónganlo a jugar, al rato y es mejor que Larry Angulo”, se leyeron en las redes sociales de los manudos.