Fan de Pumas ha hecho de todo por conocer a Keylor Navas y los ticos le dieron un consejo

Fan de Pumas ha hecho de todo por conocer a Keylor Navas y los ticos le mandaron un consejo. (X Pumas/X Pumas)

Un joven mexicano y fan de Pumas llamado Diego ha hecho de todo por conocer a Keylor Navas y conseguir un autógrafo, pero hasta ahora no lo ha logrado.

El 22 de agosto, Diego fue a La Cantera, el centro de entrenamiento del equipo, para tomarse fotos con los nuevos refuerzos, incluido Navas; sin embargo, no pudo verlo.

Una semana después, regresó al mismo lugar y esta vez especificó que iba directo por el tico.

Diego es un creador de contenido mexicano y es fan de Pumas. (Diego/TikTok)

“Día 2 intentando que Keylor Navas me firme mi playera y mi funda del celular. Llegamos como a las 11 a.m., y no había tanta gente, lo bueno. Entraban camionetas, salían camionetas, pero ninguna era Keylor. Lo malo de venir es que no sabes el horario exacto en el que van a entrenar, entonces hay que atinarle”, contó el joven.

Diego relató que había muchas personas en el lugar, incluyendo otro mexicano fanático del Cruz Azul, que buscaba que le firmaran una camisa del Real Madrid.

Llegó desde las 11 a.m., y tras cuatro horas de espera bajo el sol y sin desayunar, decidió probar en el estadio o en el hotel donde se concentran los jugadores. Varios ticos le dieron consejos sobre cómo lograr conocer a Keylor:

“Con una bandera o camiseta de Costa Rica se la firman”, “Esa bandera es lo que necesitas, así Keylor te verá, pura vida”, “Lleva nuestra bandera y te aseguro que te vuelve a ver”, “Ve con una bandera de Costa Rica y camisa de Saprissa”, “Lleva una hermosa bandera de Costa Rica”, entre otros comentarios.

Este miércoles, en su tercer intento, el mexicano volvió al centro de entrenamiento, y un tico le escribió que el portero costarricense está con la Selección Nacional de Costa Rica, por lo que el creador de contenido tendrá que esperar un poco más para lograr su objetivo.