Fedefútbol anuncia cambio de sede para partido de la Selección femenina de Costa Rica

La Federación Costarricense de Fútbol dio a conocer el cambio de sede para un partido de la Selección femenina de Costa Rica.

La FCRF informó este lunes que el amistoso entre los combinados de Costa Rica y Canadá se disputará en el estadio de Piedades de Santa Ana, este martes 9 de junio a las 7:30 p.m., manteniendo el horario previamente establecido.

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La Fedefútbol dio a conocer un importante cambio acerca del juego amistoso de la Selección Femenina. Foto: prensa FCRF. (Prensa FCRF/Federación Costarricense de Fútbol)

La razón del cambio de sede

Según explicó la Federación, el cambio obedece a que “las fuertes lluvias de los últimos días que afectan al país, impidieron que, a pesar del esfuerzo, se pudieran terminar los trabajos de mantenimiento y compactación de la cancha del Estadio José Rafael ‘Fello’ Meza de Cartago”.

Quienes adquirieron el boleto pueden ingresar al estadio josefino con el mismo. De lo contrario, pueden solicitar el reembolso, escribiendo al teléfono 6123-1504.