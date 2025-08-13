Deportes

Fedefútbol anuncia venta de entradas y un regalazo para el juego ante Haití

El juego será el martes 9 de setiembre, a las 8 p.m. en el estadio Nacional

Por Yenci Aguilar Arroyo
Costa Rica vs. Trinidad y Tobago
La Fedefútbol lanzó la venta general de entradas para el juego contra Haití. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Este miércoles comenzó la venta general de entradas para el juego entre Costa Rica y Haití, por la eliminatoria hacia la Copa del Mundo del 2026.

El primer encuentro como local será el martes 9 de setiembre, contra los caribeños, a las 8 p.m. en el Estadio Nacional.

La fase final del Mundial, que se jugará en Norteamérica, para la Sele comenzará el 5 de setiembre, con el partido de visita en Nicaragua.

Los precios de los boletos para la mejenga contra los haitianos son:

- Sol: ₡7 mil

- Sombra: ₡9 mil

- Sombra preferencial: ₡10.500

- Platea: ₡12 mil

- Platea preferencial: ₡13.500

- Balcón: ₡15.500

- Balcón preferencial: ₡17 mil

- Palco: ₡30 mil

Costa Rica vs. Trinidad y Tobago
El juego contra los caribeños será el 9 de setiembre. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Una gran promo

La Fedefútbol lanzó una promoción para quienes deseen ir a los 3 juegos de la eliminatoria, que la Sele disputará como local.

Si usted compra el paquete, podrá adquirir los boletos, con un 20 por ciento de descuento, y eso le permite tener ya su asiento reservado para los choques contra haitianos, nicaragüenses y frente a Honduras.

Los precios quedarían así con el descuento:

- Sol pasa de ₡21 mil a ₡16.800

- Sombra pasa de ₡27 mil a ₡21.600

- Sombra preferencial pasa de ₡31.500 a ₡25.200

- Platea pasa de ₡36 mil a ₡25.200

- Platea preferencial pasa de ₡40.500 a ₡32.400

- Balcón pasa de ₡46.500 a ₡37.200

- Balcón preferencial pasa de ₡51 mil a ₡40.800

El paquete está disponible en el sitio specialticket.net.

