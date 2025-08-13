Fedefútbol anuncia venta de entradas y un regalazo para el juego ante Haití

Este miércoles comenzó la venta general de entradas para el juego entre Costa Rica y Haití, por la eliminatoria hacia la Copa del Mundo del 2026.
El primer encuentro como local será el martes 9 de setiembre, contra los caribeños, a las 8 p.m. en el Estadio Nacional.
La fase final del Mundial, que se jugará en Norteamérica, para la Sele comenzará el 5 de setiembre, con el partido de visita en Nicaragua.
Los precios de los boletos para la mejenga contra los haitianos son:
LEA MÁS: Selección de Costa Rica tiene un secreto del porqué los jóvenes se acoplaron tan bien
- Sol: ₡7 mil
- Sombra: ₡9 mil
- Sombra preferencial: ₡10.500
- Platea: ₡12 mil
- Platea preferencial: ₡13.500
- Balcón: ₡15.500
- Balcón preferencial: ₡17 mil
- Palco: ₡30 mil
LEA MÁS: Miguel Herrera le puso el ojo a dos jugadores del torneo nacional para el inicio de la eliminatoria mundialista
Una gran promo
La Fedefútbol lanzó una promoción para quienes deseen ir a los 3 juegos de la eliminatoria, que la Sele disputará como local.
Si usted compra el paquete, podrá adquirir los boletos, con un 20 por ciento de descuento, y eso le permite tener ya su asiento reservado para los choques contra haitianos, nicaragüenses y frente a Honduras.
Los precios quedarían así con el descuento:
- Sol pasa de ₡21 mil a ₡16.800
- Sombra pasa de ₡27 mil a ₡21.600
LEA MÁS: Manfred Ugalde vuelve a sonar fuerte en uno de los clubes más grandes de Países Bajos
- Sombra preferencial pasa de ₡31.500 a ₡25.200
- Platea pasa de ₡36 mil a ₡25.200
- Platea preferencial pasa de ₡40.500 a ₡32.400
- Balcón pasa de ₡46.500 a ₡37.200
- Balcón preferencial pasa de ₡51 mil a ₡40.800
El paquete está disponible en el sitio specialticket.net.