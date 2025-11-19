Deportes

Fedefútbol cometió un error garrafal en redes sociales a una hora del juego contra Honduras

A menos de una hora de iniciar el partido clave contra Honduras, los nervios parecen consumir a la Fedefútbol

Por Yenci Aguilar Arroyo

Estamos a menos de una hora de que inicie el juego entre Costa Rica y Honduras, y pareciera que los nervios se están comiendo al personal de la Federación Costarricense de Fútbol.

A eso de las 5:30 p.m., en el chat de prensa de la Federación enviaron una imagen con una alineación incorrecta, pero en redes sociales también están pasando cosas, previo al partido que dará inicio a las 7 p.m. en el estadio Nacional.

Error en las redes sociales de la Fedefútbol.
Error en las redes sociales de la Fedefútbol. Captura de pantalla. ( Captura de pantalla. /Captura de pantalla.)

Lo que se vio en las redes sociales de la Fedefútbol

Minutos antes de las 6 de la tarde, en el perfil de Instagram de la Fedefútbol hicieron una publicación, en donde se mostró el camerino de la Sele y el siguiente mensaje:

“Luchamos juntos hasta el final. Vamos Sele” y dio detalles del encuentro, pero omitieron al rival catracho y en su lugar, pusieron:

“7 p.m.

“vs Heredia”

Minutos después editaron el mensaje y corrigieron el equipo al que enfrentará el equipo de Miguel Herrera.

Costa Rica vs. Honduras
La Selección de Costa Rica jugará ante Honduras a las 7 p.m. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

