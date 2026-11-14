Fedefútbol confirma malas noticias para Alexis Gamboa y de una dio a conocer a su sustituto

La Federación Costarricense de Fútbol confirmó el tipo de lesión que tuvo Alexis Gamboa durante el juego entre Ecuador y Costa Rica.

Este viernes, el jugador de Alajuelense tuvo que dejar el partido contra los sudamericanos por una fuerte molestia, un minuto después de haber ingresado a cancha.

Alexis Gamboa (izquierda) regresará al país este sábado, para someterse a una resonancia magnética. Foto: prensa LDA. (Liga Deportiva Alajuelense/Cortesía)

El reemplazo de Gamboa

Esto dio a conocer la Fedefútbol:

“La FCRF informa que el jugador Alexis Gamboa sufrió una lesión en su rodilla izquierda, por lo que estará viajando este sábado 14 de noviembre por la mañana a Costa Rica para hacerle una resonancia magnética en nuestro país y presentar el informe a su equipo, con quienes ya se ha coordinado el proceso.

“El jugador Kendall Waston viajará de Costa Rica a Córdoba para unirse a la Selección a partir de mañana y estar a disposición del cuerpo técnico de cara al juego ante Argentina”.