Fedefútbol informó que molestia en la cadera del portero Keylor Navas no es nueva

El portero Keylor Navas fue sustituido este miércoles al inicio de la etapa complementaria de la mejenga contra Estados Unidos, debido a una molestia en su cadera.

El arquero Leonel Moreira tomó el lugar de Navas, lo cual sorprendió a propios y extraños, pero no así al cuerpo médico de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) que informó que la lesión del Halcón no es nueva y ha sido el origen de otras dolencias.

La Teja le consultó a la federación por el estado de salud del meta del PSG, por lo que el doctor Alejandro Ramírez confirmó que durante el medio tiempo, Navas fue sometido a una prueba médica, pero el dolor no lo dejó seguir en el partido.

“En una jugada, durante el primer tiempo, Keylor Navas sintió una molestia en los músculos del cuádriceps y la cadera, dolencia que ha sido reiterativa y origen de varias lesiones, por eso se le hizo una prueba física durante el descanso y el guardameta sintió dolor, por lo que para no comprometer su salud, se prefirió que no continuara en el juego”, explicó el médico vía correo electrónico.

Se consultó desde hace cuánto tiempo Keylor tiene este tipo de malestar, pero no confirmaron ese dato. El médico agregó que se comunicaron con el cuerpo médico del Paris Saint Germain para que le puedan hacer los chequeos correspondientes y así tener más claridad de lo que sucede con el portero.

Supuesto pleito

La salida de Keylor dio origen a distintos rumores y el miércoles por la noche, en redes sociales circulaba el rumor de que el Halcón y el capitán Bryan Ruiz discutieron porque Navas le recriminó a Ronald Matarrita por no marcar a Sergiño Dest en el gol del empate de los gringos.

Este jueves, al llegar al país, el Capi aclaró la situación y les pidió a los aficionados que se dejen de andar con chismes.

“Por favor dejen de inventar cosas, se los pido por favor, esto es un invento, no sé quién sacó esto y cuando hablen de algo hablen con pruebas, me molesta mucho eso.

“Tengo una amistad de muchos años con Keylor Navas y siempre hemos trabajado de la mejor manera para la selección y no ha pasado nada, al contrario. Al medio tiempo le dije que si sentía mal no se arriesgara, que teníamos gente, Leo, Aarón y él profesionalmente decidió darle la oportunidad a otro, ya que no estaba bien”, manifestó Ruiz.