Fedefútbol investigaría a dos clubes por aparentes cambios ocultos en su administración

El juego entre Santos y Guanacasteca, del 20 de octubre pasado es investigado por presunto amaño. Prensa Santos.

El Comité de Licencias de la Fedefútbol estaría investigando a dos clubes de la primera división, Guanacasteca y Santos, por ocultar aparentes cambios irregulares en su administración. En uno de los casos, se habría alcanzado un acuerdo de venta de activos por $1 millón (aproximadamente ¢505 millones) a un grupo mexicano.

Este martes La Nación informó que en el caso de la ADG, el Comité de Licencias le abrió un proceso para comprobar si un grupo de inversionistas mexicanos adquirió el control de la institución, sin que esta lo haya dado a conocer, como lo exige el reglamento.

A Santos se le solicitó documentación por la presunta llegada de nuevos encargados que tampoco habría sido informada.

El artículo 18 del Reglamento de Licencias de la Fedefútbol indica que cualquier cambio de administración de un club debe ser comunicado de inmediato y Licencias sospecha que esto no habría ocurrido en los dos casos.

Leonardo Cova fue nombrado como gerente general Guanacasteca antes del juego contra los guapileños. Prensa ADG.

Lo que ocurrió

De acuerdo con La Nación, el presidente de la Asociación Deportiva Guanacasteca (ADG), Jorge Arias, firmó el 19 de setiembre del 2024 una certificación en la que se comprometió con los empresarios mexicanos Leonardo Cova y Jorge García para que adquirieran el 55% de una nueva Sociedad Anónima que controlará al equipo pampero.

Un mes después de entregado ese documento, el 20 de octubre del año pasado, se disputó un juego entre Santos y ADG, el cual actualmente es sujeto de investigación por sospechas de supuesto amaño.

LEA MÁS: Gerente de Guanacasteca confirma que el club está de nuevo bajo la lupa y explicó por qué

Cuando se disputó ese partido, el Santos vivía una crisis de resultados al acumular 18 juegos sin conocer la victoria entre los torneos de Clausura 2024 y Apertura 2024. De hecho, su primer triunfo en ese semestre fue ese 4 - 0.

Leonardo Cova fue anunciado como gerente general de los pamperos el 16 de octubre anterior, menos de un mes después de la firma de la certificación del trato que se hizo con el presidente guanacasteco, Jorge Arias.

Ronny Cortés (derecha) es el nuevo presidente del Santos de Guápiles. Facebook.

La presunta conexión de ADG con Santos

La Nación posee una copia de la constitución de DMV Events ante la notaria pública Ariana Sibaja López, donde aparecen Ronald Freer Jiménez (como presidente), Antonio Coreas y Luis Diego Jiménez Blanco (secretario), como los tres constituyentes de la misma.

Luis Diego Jiménez aparece como secretario de DMV en el Registro Nacional, pero también es el fiscal de Santos del Caribe Sports Club Sociedad Anónima, quienes son los nuevos administradores del Santos de Guápiles, de acuerdo con el presidente del club Ronny Cortés.

Freer es el gerente general de la entidad guapileña y le dijo La Nación que asumió este puesto en diciembre y que no tiene ningún vínculo con la ADG.

LEA MÁS: Gerente de Guanacasteca pidió analizar otro partido del Torneo de Apertura por supuesto amaño

“Este documento que usted tiene no es válido, este documento nunca trascendió. ¿Qué quiero decirle? El documento era una idea de promesa o una hoja de ruta de una promesa de algo futuro que nunca terminó de nacer.

“El documento tenían que firmarlo todas las partes, pero hubo un señor que yo nunca conocí y nunca llegó y a partir de ahí hubo condiciones que no se cumplieron y no se procedió porque también vimos de acuerdo a Licencias que el modelo que se iba a imponer no sería válido”, agregó.