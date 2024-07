Fedefútbol nombró a cuñado de Claudio Vivas como técnico de la Selección sub-20, ¿Por argolla?

Rodolfo Villalobos fue el encargado de contratar a Claudio Vivas y su cuñado Cristian Vella. Foto: Prensa Fedefútbol

Muy pocos en Costa Rica saben quién es Cristian Vella, el argentino que dirige a la Selección Sub-20 que disputa en México el premundial rumbo al mundial de Chile 2025, sin embargo uno que sí lo conoce muy bien es Claudio Vivas, Director Deportivo de la Fedefútbol, pues se trata de su cuñado.

La cosa va así, resulta que don Claudio está casado con Jorgelina Vella, quien es hermana de Cristian, como lo confirma el propio entrenador en su cuenta de Facebook en fotografías con ella.

Vella llegó originalmente a la Federación como secretario técnico en enero del 2023 por llamado del actual director deportivo, según confesó el actual técnico de los chamacos en una entrevista que publicó la FCRF en su web en ese entonces. Este puesto es la mano derecha de Vivas.

“Él (Claudio Vivas) estaba muy entusiasmado desde hace mucho tiempo con esta propuesta porque sentíamos que podíamos dar nuestro granito de arena para que el fútbol costarricense crezca y evolucione como lo viene haciendo. Cuando me llamó no lo dudé nunca y me vine para Costa Rica a tratar de ofrecerle lo que uno sabe hacer”, destacó en la publicación.

Claudio Vivas está casado con Jorgelina Vella, con quien tienen tres hijos. Foto: Facebook

Ambos argentinos llegaron juntos durante la época de Rodolfo Villalobos., sin embargo ni en la nota en la que se dio a conocer la contratación de Vella ni posterior a eso, se indicó que tenían un lazo familiar como cuñados.

Los motivos por los que Vella asegura que Vivas lo llamó son absolutamente futbolísticos, el fútbol ha sido su escuela de vida y lo que le dio una carrera.

La Fedefútbol destacó en la citada nota el currículo de Vella, extenso en clubes, nulo en selecciones, a quien puso en diciembre del 2023 en la cabeza de la Sub-20 junto a Junior Díaz de asistente.

“Jugó en equipos como Vélez Sarsfield, Club Atlético All Boys, Atlético Rafaela, Defensores de Belgrano y Central Córdoba. Como entrenador trabajó en Independiente de Avellaneda y tuvo un buen paso en categorías menores de Boca Juniors, donde se encargó de la dirección técnica del equipo Sub 17 entre el 2017 y el 2018. Además, fue asistente en Sporting Cristal (Perú), Club Bolívar (Bolivia), Club Cusco (Perú) y en Banfield”, publican.

Cristian Vella comentó que su hermana Jorgelina ha sido vital en su carrera. Foto: Captura de Facebook

La Teja le consultó a la Federación por esta relación en un correo envidado desde el martes por la tarde con las siguientes consultas que hasta este jueves no habían sido contestadas.

“¿Se consideró esa relación de parentesco cuando hace año y medio se realizó la contratación de con Cristian para un puesto en el que iba a trabajar al lado de don Claudio?”

“Don Cristian fue nombrado como técnico de la Selección sub-20 como parte de las tareas que tiene don Claudio como director deportivo de la FCRF. ¿No ven un conflicto de interés que don Claudio nombre a su cuñado para un puesto así, especialmente al ser un puesto que vive de resultados?”

Experto cree que relación entre Claudio Vivas y Cristian Vella es inconveniente

Melvin Cordero, quien se desempeña como reclutador de personal y es experto en el área de Recursos Humanos considera que la situación es inconveniente pues sí pueden chocar conflictos de interés y malas interpretaciones en términos generales.

“Sin poner en cuestionamientos las capacidades, habilidades, competencias o atestados que pueda tener la persona aún siendo familiar de su propio jefe, creo que es inconveniente y claro que se abre el portillo para un conflicto de interés, como lo llamamos acá en Costa Rica, la famosa argolla”

“Esto puede tener consecuencias propiamente para la organización cuando hay este tipo de contrataciones, recalco, sin poner en dudas sus capacidades porque no conozco el desempeño del señor y qué tan bien lo está haciendo. Dejando eso de lado y viendo el procedimiento como tal, sí puede chocar en un conflicto de interés”, comentó.

Para Cordero si en una empresa se contrata a un familiar directo de un jefe, lo ideal es es que sean en puestos que no tengan que ver una con el otro, como decir servicio al cliente y contabilidad, para poner un ejemplo, pues sí se hace en el mismo departamento puede traer hasta problemas internos.

Además es vital crear un perfil y una descripción de puesto y cualquier persona contratada se debe apegar a ese concepto escrito para justificar el porqué se contrata a esa persona.

“La recomendación siempre es que los procesos estén claramente establecidos, documentados y aprobados por una gerencia general, que esos procesos se lleven a cabo de principio a fin de acuerdo a una política y un procedimiento que esté establecido. Ya sea que estén avaladas por una oficina de recursos humanos o un tipo de comisión o equipo de trabajo para ello”.

“En este caso habría que revisar si hay una política de contratación, quiénes son los responsables de esa política, sí se omitió o no algo, o si bien ya se conocía al respecto y si esa política permite que haya familiares. Aún cuando se permita, siempre existirá un conflicto de interés, por eso siempre se colocan en áreas adonde no estén juntas”.

Este viernes, publicaremos una segunda parte en la que un extécnico nacional de selecciones menores da su opinión a una situación con la que afirma no estar nada de acuerdo y se pregunta si Vella fracasara en su proceso, ¿le aplicarán la guillotina igual que a otros ticos?