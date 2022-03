Fedefútbol pide respetar la ley y mantener a las barras fuera de los estadios

Gustavo Araya, secretario general de la Fedefútbol, fue contundente en su posición con el tema de las barras. (Jose Cordero)

La aparición de barras organizadas el domingo en dos estadios del campeonato nacional (La Ultra en el Cuty Monge de Desamparados y La 12 en el Carlos Ugalde de San Carlos) alertó a muchos y planteó muchos cuestionamientos de cómo es que estaban allí, dado que hasta existe una ley que impide su ingreso a los escenarios deportivos.

Por eso La Teja le consultó este martes por la mañana a Gustavo Araya, secretario general de la Fedefútbol, sobre cuál es la posición al respecto del máximo ente rector del fútbol tico. Él fue tajante al decir que si existe una regla que dice que las barras no pueden entrar, es una obligación que se tiene que acatar.

“Existe una legislación y por lo tanto somos respetuosos de ella, haremos todo lo necesario para que se acate. Se debe comprender que esto sucedió recién el domingo. En los chats del Comité Ejecutivo tuvimos bastantes conversaciones al respecto, pero oficialmente será hasta el miércoles que nos reunimos y podremos dar un pronunciamiento oficial relacionado a lo que vendrá.

“En la Fedefútbol obviamente estamos en contra de la situación, yo particularmente estoy en contra de las barras, la forma cómo están actuando y del ingreso a los estadios. Más bien están ahuyentando a las familias que queremos que lleguen”, comentó Araya.

El secretario considera que es un tema ante el que hay que actuar para evitar situaciones como las ocurridas en México el domingo pasado, aunque cree que hay diferencias entre la situación que pasó allá y lo que se vive en Tiquicia.

“Yo no puedo adivinar el futuro y espero no equivocarme con lo que le voy a decir, pero creo que de hace un tiempo para atrás, los equipos que tenían barras tomaron decisiones importantes en no apoyarlas y eso hizo que por lo menos tengamos un momento distinto al de México, donde en este momento tienen todo el apoyo de los equipos de fútbol y de sus personeros.

“Tan son así las cosas, que en las tomas de los disturbios el domingo, uno ve que todo el personal de seguridad es el que abre los portones, no sé con qué fin, pero así ocurrió. Creo que dichosamente no estamos en esa situación pues acá valientemente los equipos tomaron decisiones”, agregó.

Araya finalizó insistiendo en que es momento de tomar decisiones, ya que es un tema en el que se no pueden quedar neutros por la tranquilidad de todos.

“Sí le digo que no queremos que esto avance de nuevo para volver a estar en ese momento histórico (con barras en los estadios), hay que tomar las decisiones importantes para llevar de nuevo a la familia al fútbol”.