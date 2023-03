Fedefútbol podría recibir el martes un golpe fuerte por parte de los aficionados

Ver las gradas llenas en el Estadio Nacional este martes, pinta difícil (Rafael Pacheco Granados)

La Fedefútbol podría recibir un golpe fuerte por parte de una afición que luce bastante quitada para ir a acompañarla al Estadio Nacional, este martes cuando la Sele se enfrente a Panamá.

La gente no está motivada para ir al estuche a ver a un equipo con el que no hace click, ni le gusta lo que ve en la cancha. Hay una falta de química que se palpa en el ambiente; principalmente, con el técnico Luis Fernando Suárez y el presidente, Rodolfo Villalobos.

Según se sabe de manera extraoficial, la venta de entradas se está moviendo bastante lento y a 48 horas del partido, no se ha vendido ni una cuarta parte de los boletos.

Por todo lado, se está tratando de mover el asunto; la empresa tiquetera manda correos electrónicos a las personas que tiene en su base de datos con mensajes muy directos como “¡Ganamos contra Martinica! ¿Qué esperas para confirmar tu asistencias para el martes?”.

En las redes sociales de la Fedefútbol regalan entradas, quienes pegan lo celebran, pero otros fanáticos afirman que ni regaladas las quieren.

A otros les molesta ver que no hay autocrítica o se hacen como si la Selección estuviera volando, según dicen. Un tuit de este sábado celebrando el resultado cayó bastante pesado, luego que los fiebres consultaran, ¿qué estaban celebrando?

Pues que tenemos algunas cosas en juego como el Final Four y clasificación directa a Copa Oro y claro la victoria nos acerca más al objetivo 😅



Juego difícil en cancha difícil pero lo conseguimos. 🫡 El martes tenemos el otro partido clave 🆚 Panamá 💪 Acá apoyamos siempre 💥 https://t.co/EdOq1j3I2a — FCRF (@fedefutbolcrc) March 26, 2023

“Pues que tenemos algunas cosas en juego como el Final Four y clasificación directa a Copa Oro y claro la victoria nos acerca más al objetivo.

“Juego difícil en cancha difícil, pero lo conseguimos. El martes tenemos el otro partido clave contra Panamá. Acá apoyamos siempre”. La respuesta para muchos fue fomentar un pensamiento mediocre.

Pues con razón estamos tan mal ! Si el propio CM de la página es un fanático engañado pro Villalobos que no ve la realidad de una selección FRACASADA que no tiene idea de juego ni estilo definido y que por guabas gana — Paolo Serrano (@Msolano1986) March 26, 2023

Falta motivación

El aficionado Ricardo Fajardo, un fiebrazo quien no se suele perderse las mejengas de la Sele en el estadio, no se siente motivado para ir este martes, según nos contó.

“Si soy muy fiebre y todo, pero esos partidos no motivan para nada ir; primero, porque la Sele no está jugando a nada, a pesar que nos estamos jugando algo importante. Ver que la Sele no juega a nada no motiva, son errores tras errores y no solo de Luis Fernando Suárez, sino de la dirigencia.

“Creo que el público está muy agüevado de la dirigencia, con Rodolfo Villalobos y toda esa gente, por eso no es solo el entrenador, es un conjunto de todo que no motiva ir”, destacó.

Rodolfo Villalobos y Luis Fernando Suárez tienen resfriados a los aficionados de la Sele. Foto Alonso Tenorio (Alonso_Tenorio)

El vecino de Curridabat fue más allá sobre cómo asume el partido del martes a las 8 p.m.

“Creo que ni regaladas las entradas iría a ver el partido, prefiero hacer cualquier otra cosa, aprovechar el tiempo en algo más”, comentó.

La Teja consultó vía correo electrónico este domingo al departamento de prensa de la Fedefútbol cómo se estaban moviendo las entradas, pero al cierre de la nota no hubo respuesta.