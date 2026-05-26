Fedefútbol toma medidas con Warren Madrigal y Kenneth Vargas

La Federación Costarricense de Fútbol tomó una medida con tres seleccionados, quienes habrían compartido con Alejandro Bran, el lunes en la madrugada.

Este martes, la Fedefútbol informó que los jugadores Warren Madrigal y Kenneth Vargas, quedan fuera de la convocatoria, para los juegos amistosos contra Colombia e Inglaterra, que serán el 1° y 10 de junio, respectivamente.

“La decisión responde a lineamientos establecidos para todos los integrantes de las selecciones nacionales.

“La FCRF reitera que la disciplina y el respeto a las normas son los pilares fundamentales en todas nuestras selecciones. Estos valores son parte esencial de la responsabilidad que implica representar al país”, destacó la Federación.

Warren Madrigal quedó fuera de la Selección Nacional, porque aparentemente estuvo con Alejandro Bran, el lunes en la madrugada, en San Pedro. Foto: archivo. (La Nación/Cortesía)

En horas de la mañana, la organización reveló que Bran dejó de formar parte del grupo de seleccionados, quedó fuera de la convocatoria luego de ser involucrado en una supuesta balacera la madrugada del lunes en San Pedro.

“La Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) informa que el jugador Alejandro Bran deja de formar parte del grupo convocado para los partidos amistosos de junio de la Selección Nacional.

“Se determinó que, en este momento, no se reúnen las condiciones para su continuidad dentro del grupo”, informó la Federación.

Se habla de que más jugadores habrían estado involucrados, pero no fueron separados de la Selección.