Federico Valverde se perderá el clásico: esta es su condición de salud luego de la pelea con Tchouameni

El volante uruguayo Federico Valverde sufrió un “traumatismo craneoencefálico” que le impedirá jugar el clásico del domingo ante el Barcelona, informó el jueves el Real Madrid, unas horas después de que los medios de prensa informaran de una pelea con su compañero Aurélien Tchouameni.

“Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Fede Valverde por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado un traumatismo craneoencefálico. Valverde se encuentra en su domicilio en buen estado y deberá permanecer en reposo entre 10 y 14 días, tal como marcan los protocolos médicos para este diagnóstico”, explicó el club merengue en su breve comunicado.

LEA MÁS: ¡Escándalo en el Real Madrid! Dos jugadores se dieron de golpes y uno acabó en el hospital

El jugador Federico Valverde se perderá el clásico, debido a los golpes que tuvo en una pelea con Aurélien Tchouameni. Foto: AFP. (PIERRE-PHILIPPE MARCOU/AFP)

Según la prensa española, Valverde había tenido que ser llevado a un centro hospitalario, acompañado de su entrenador, Álvaro Arbeloa, para que le cerraran una herida con puntos de sutura, después de un golpe en la cabeza durante la pelea con Tchouameni.

El club blanco, poco antes, también reveló que abrieron una investigación contra ambos jugadores.

“El Real Madrid C. F. comunica que, tras los hechos que se han producido esta mañana en el entrenamiento del primer equipo, ha decidido abrir sendos expedientes disciplinarios a nuestros jugadores Federico Valverde y Aurélien Tchouameni. El club informará en su momento de las resoluciones de ambos expedientes, una vez hayan concluido los procedimientos internos correspondientes”, pusieron en un comunicado.