Ferlin Fuentes sorprendió con revelación sobre el presidente del Saprissa, Juan Carlos Rojas

Ferlin Fuentes hizo una inesperada revelación sobre Juan Carlos Rojas, presidente del Deportivo Saprissa.

En el programa de 120 Minutos de este martes, el periodista dijo que Juan Carlos Rojas lo tiene bloqueado de sus redes sociales.

Fuentes ha sido un periodista muy crítico con la gestión de Rojas en términos de su administración. Ha revelado que el club está moroso, en varias ocasiones, con la Caja Costarricense del Seguro Social y con Tributación Directa, entre otras cosas.

09/06/2022, San José, Estadio Ricardo Saprissa, conferencia de prensa con el presidente del Deportivo Saprissa Juan Carlos Rojas, después de la reunión de accionistas del equipo. (Jose Cordero)

“A mí me tiene bloqueado; probablemente, no le gusta que se publique lo que no quiere que se sepa”, expresó.

El estadígrafo Gerardo Coto, quien también estuvo como invitado al programa de hoy, añadió que el Moradito lo bloqueó una vez, pero luego lo volvió a aceptar, a lo que Ferlin dijo: “bueno, entonces quizás se le pase conmigo”, comentó.