Fernán Faerron afirma que quiere quedarse en Alajuelense y manda un mensaje a la afición

Faerron recibió muchos mensajes de apoyo en su publicación (Prensa Alajuelense)

La situación de Alajuelense y Fernán Faerron es como esos noviazgos que terminan y vuelven, ya que el jugador dijo este martes, en su cuenta de Instagram, que quiere quedarse en el club.

El joven defensor publicó, además, que quiere mucho al equipo y que lo considera su hogar.

“Desde el primer día hasta hoy, he sentido a la Liga Deportiva Alajuelense como mi hogar y estoy seguro que así será por siempre, sé que no soy perfecto, tengo mucho por mejorar y aprender, pero hay algo que tengo muy claro y es que quiero estar aquí y dar todo por estos colores el tiempo que Dios así me lo permita”, destacó.

En la publicación, la cual en cosa de una hora tenía más de 250 comentarios y casi tres mil me gusta, muchos fiebres aplaudían las palabras del chamaco y la posibilidad de que se quede, al tiempo que le daban consejos.

“Escuche, sea humilde y pronto llegará a más”, “Que sigas así, luchando por tus sueños y estos colores”, “Cabeza bien amueblada y serás enorme”, son algunos de los comentarios.

El jueves pasado, Agustín Lleida, director deportivo de Alajuelense, comentó en conferencia de prensa ante una pregunta de La Teja, que Faerron ha pedido en diversas ocasiones salir del club.

“Él (Faerron) ha manifestado muchísimas veces que quiere salir de la Liga, que quiere ir a jugar al extranjero y le hemos hecho saber a su padre y a su representante, terminando la final, que tenía las puertas abiertas para negociar con cualquier equipo del extranjero, que de parte de la Liga iba a haber cualquier tipo de facilidad para que cumpla con el deseo que tiene”, dijo Lleida.