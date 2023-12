Fernán Faerron denuncia que Johan Venegas lo amenazó de muerte, esto fue lo que le dijo el liguista

El encuentro entre Alajuelense y Herediano dejó a Fernán Ferron fuera de la final. (Albert Marín)

El defensor Fernán Faerron, del Club Sport Herediano, denunció a través de su cuenta de Instagram que fue amenazado de muerte por el jugador Johan Venegas, de Liga Deportiva Alajuelense al finalizar el encuentro de la semifinal entre ambos equipos.

Según el jugador, el delantero manudo intentó golpearlo cuando terminó el partido y que fue ahí cuando se dio la amenaza.

El delantero alajuelense Johan Venegas no jugó la semifinal, pues continúa lesionado. (Rafael Pacheco Granados)

“Quiero denunciar públicamente al jugador Johan Venegas, el cual al finalizar el encuentro intentó golpearme por detrás y seguidamente me amenazó de muerte diciendo: ‘Lo voy a matar, lo voy a matar. Si lo encuentro en la calle lo mato, no me importa lo que me hagan”, publicó en su cuenta.

Faerron, quien salió expulsado en el segundo tiempo, además quiso aclarar a la opinión pública que la acción arbitral que derivó su salida del terreno del juego “no se sujeta a la realidad”.

Fernan Faerron, del Club Sport Herediano, denunció públicamente de supuestamente amenazarlo de muerte. (CSH )

“El jugador rival sin estar en disputa el balón me agarra y jala los genitales por lo que obviamente, me refiero al línea y le indico lo sucedido agarrando la zona afectada para que él entienda lo que pasó. Él (el línea) estaba a dos metros de la jugada por lo que me parece increíble como lo malinterpretó. De igual manera quiero pedirle perdón a la afición florense por este malentendido y dejar con 10 al equipo en los últimos minutos”, publicó.

Esto fue lo que publicó el defensor rojiamarillo después del partido.

La acción a la que hace referencia el rojiamarillo se dio en una jugada con el jugador Joshua Navarro, pero no se logró ver con claridad en las tomas televisivas.

Ahora Faerron se perderá la gran final contra el Deportivo Saprissa luego que su equipo venciera al Alajuelense en esta seminal con un marcador global de 3 a 1.