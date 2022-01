Fernán Faerron jugará en Europa, aseguran los dueños de su ficha

La presidenta de Fútbol Consultants, Mónica Malavassi, escribió en un su cuenta de Twitter que el futuro de Fernán Faerron, quien salió de Alajuelense el viernes, no está en Costa Rica sino en el exterior, específicamente en Europa.

Fernán Faerron no jugará en Costa Rica, dicen en Consultants. Archivo.

“Fernán Faerron regresa a las filas de nuestro club, Fútbol Consultants Desamparados, equipo dueño de su ficha. Un movimiento meramente administrativo, pues en los próximos días estaremos anunciando el club donde continuará su carrera deportiva en el fútbol europeo”, escribió Malavasi, también comentarista de fútbol femenino.

La mayoría de las veces que jugó con Alajuelense, Faerron destacó y por eso era pedido por la afición.

Pero también estuvo envuelto en muchas polémicas.

El gerente deportivo de Alajuelense, Agustín Lleida, dijo el 6 de enero pasado que le buscaban al defensor un equipo en el exterior, ante sus constantes pedidos de querer convertirse en legionario.

“Él ha manifestado muchísimas veces que quiere salir de la Liga, que quiere ir al extranjero. Le hemos manifestado, tanto a su representante como a su padre, que tenía las puertas abiertas para negociar con cualquier equipo del extranjero”, aseguró esa vez Lleida.

Pero luego, el propio zaguero puso en redes sociales su deseo de quedarse con el León.

“Desde el primer día hasta hoy, he sentido a la Liga Deportiva Alajuelense como mi hogar y estoy seguro que así será por siempre. Sé que no soy perfecto, tengo mucho por mejorar y aprender, pero hay algo que tengo muy claro y es que quiero estar aquí y dar todo por estos colores el tiempo que Dios así me lo permita”, publicó el jugador en su redes sociales; sin embargo, este viernes 12 de enero, el club anunció por la tarde que le rescindían su contrato.