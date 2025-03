Fernán Faerron regresará a Ucrania con sus amores, pese a la situación del país

Fernán Faerron, defensa de la Tricolor y quien juega en el Vorskla Portava de Ucrania, expresó que en ese país todo es normal pese a la guerra, razón por la que regresará a ese país con su esposa, Laura Ortega, y su pequeña hija.

Fernán Faerron regresará con su familia a Ucrania. (Instagram)

Esta decisión refleja la confianza del futbolista en la estabilidad de su nuevo hogar, a pesar del conflicto que aún persiste en la región.

Faerron dijo sobre la guerra: “Todo es normal, no como uno piensa con la guerra, me siento contento. Ahora, si Dios quiere me devuelvo con la familia y será de gran ayuda”, manifestó.

Además, el zaguero habló sobre el extenso viaje que se tuvo que pegar para salir de Ucrania. En ese país no hay vuelos, precisamente por la guerra, y se tuvo que tirar 8 horas en tren hasta el aeropuerto más cercano en Cracovia.

Fernán Faerron dice que hay un buen grupo en la Tricolor. (Rafael Pacheco/Rafael Pacheco.)

De allí pudo tomar vuelos hasta conectar con Costa Rica, en unas 16 horas de viaje.

“En Ucrania no hay vuelos, es complicado el tema de la salida de allá, entonces uno agarra tren hacia Polonia y luego el vuelo a Costa Rica”, manifestó.

Mientras tanto, la situación en Ucrania sigue siendo compleja. Recientemente, el presidente Volodímir Zelenski acusó a Rusia de continuar atacando infraestructuras clave, incluyendo hospitales y centrales eléctricas, a pesar de las promesas de alto el fuego.

Estas acciones han llevado a evacuaciones y han afectado a la población civil. Hubo un fallecido en ataques recientes a hospitales.

A pesar de este panorama, Faerron mantiene una actitud positiva y confía en que su experiencia en Ucrania será enriquecedora tanto para su carrera profesional como para su vida personal.

El tico aún no debuta con su equipo, pero viene con toda la intención de ponerse a las órdenes de Miguel Herrera y hacer un gran trabajo.

“Es un entrenador muy abierto, siento que vamos a hacer grandes cosas con él”, dijo.

Costa Rica jugará contra Belice este viernes 21 de marzo y el martes 25, por un cupo a la Copa Oro.