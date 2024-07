¿Fernán Faerron se siente frustrado por no haber jugado la Copa América? Así respondió

Fernán Faerron, jugador del Club Sport Herediano, dijo cómo se sintió por no haber sido tomado en cuenta ni un minuto en la Copa América, con la Selección Nacional.

Fernán Faerron le tocó ver el partido desde la banca.

El defensor estuvo en el banco de suplentes en los tres partidos, esperando oportunidad, pero esta nunca llegó.

Su compañero, Kenneth Vargas, quien tampoco tuvo acción, se desahogó en redes sociales con una carta en la cual dijo merecer la oportunidad, pero que seguirá luchando por ella.

A Faerron le preguntamos si se sentía frustrado, de alguna manera, por no haber participado con la Tricolor.

“Para uno como jugador es difícil, pero siempre estuve apoyando al grupo que entrenó y trabajó de la mejor manera. Lo que puedo decir es que fue una experiencia increíble”.

Pese a que no jugó con la Selección, el defensor no fue tomado en cuenta para el juego de este domingo ante Saprissa, por la Supercopa. Ya Wálter Centeno había dicho que, tal vez, algunos podrían tener unos minutos.

Sobre la opción de volver a ser legionario, que volvió a surgir en estos días, Faerron dijo que le encantaría.

“Estoy tranquilo, trabajo el día a día, si hay opciones o no, no me compete”, comentó.

“Pero claro que me gustaría, sería bonito volver a Europa, ser legionario. Ya hay opciones y estamos viendo la mejor, si no conviene, me quedo feliz en Herediano”, manifestó.

También dijo que en su etapa como papá (su señora espera una hija) lo hace ver la vida diferente. “Eso cambia la forma de ver la vida, no trabajo solo por mí, sino por mi esposa y mi hija, hay más motivación”.