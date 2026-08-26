Fernán Faerron sorprende al aparecer en el estadio Fello Meza

Fernán Faerron estuvo acomopañado por dos personas en el Fello Meza. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El futbolista Fernán Faerron sorprendió este martes al aparecer en el estadio Fello Meza para ver el juego entre Cartaginés y FAS de El Salvador, por la Copa Centroamericana.

El defensor se sentó en la gradería de sombra, el llamado bloque A, para ver a sus excompañeros en un duelo vital para el club.

Faerron fue muy saludado por los aficionados, a quien le pidieron fotos y fue tratado de gran manera, al ser recordado por su buen paso en el club. Andaba acompañado por dos amigos.

Fernán Faerron fue muy saludado por los aficionados. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

La presencia del zaguero es muy llamativa en medio de las dudas sobre cuál será su futuro, el cual el jugador había asegurado estaba en el fútbol español, en un equipo de segunda división, pero esa opción pareciera no se habría concretado.

Ante la incertidumbre, se ha hablado mucho sobre qué pasará con Fernán y si podría permanecer en Cartaginés. Semanas atrás incluso se le relacionó con Alajuelense.

La presencia de Faerron en el Fello Meza abre la duda sobre ya hay un acercamiento real entre el club y el jugador.