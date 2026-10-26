Fernán Faerron y Laura Ortega dejaron Costa Rica y este su nuevo destino

Fernán Faerron y su esposa Laura Ortega habrían cambiado de aires y dejaron Costa Rica, para comenzar una nueva aventura como familia.

Hace unos días, se vio al exjugador del Cartaginés llegando a un aeropuerto, con las mascotas de la familia y este domingo, Laura compartió unas imágenes en redes sociales, en donde aparece con sus padres.

La modelo e influencer acompañó las fotos con un texto, que da a entender que la pareja, junto a su pequeña hija Elisa hicieron maletas.

Fernán Faerron y Laura Ortega hicieron maletas y se fueron a vivir a Panamá, con los papás de la modelo. Foto: Instagram Laura Ortega. (Foto: Instagram Laura Ortega. /Foto: Instagram Laura Ortega.)

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Emocionada

En una de las historias, se aprecian a los papás de Laura, sirviendo una paella y un mensaje de la guapa:

“No vivíamos en el mismo país desde el 2021″ y luego, en su muro compartió otras fotos, de sus primeros días en suelo canalero.

Recordemos que Fernán no firmó con ningún equipo tico ni del extranjero, para el inicio de la temporada y no ha revelado sus planes para el futuro.