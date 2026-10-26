Deportes

Fernán Faerron y Laura Ortega dejaron Costa Rica y este su nuevo destino

Fernán Faerron y Laura Ortega habrían cambiado de aires, para comenzar una nueva aventura como familia

Por Yenci Aguilar Arroyo

AñadirLa Tejacomo fuente preferida en

Fernán Faerron y su esposa Laura Ortega habrían cambiado de aires y dejaron Costa Rica, para comenzar una nueva aventura como familia.

Hace unos días, se vio al exjugador del Cartaginés llegando a un aeropuerto, con las mascotas de la familia y este domingo, Laura compartió unas imágenes en redes sociales, en donde aparece con sus padres.

La modelo e influencer acompañó las fotos con un texto, que da a entender que la pareja, junto a su pequeña hija Elisa hicieron maletas.

Fernán Faerron y Laura Ortega
Fernán Faerron y Laura Ortega hicieron maletas y se fueron a vivir a Panamá, con los papás de la modelo. Foto: Instagram Laura Ortega. (Foto: Instagram Laura Ortega. /Foto: Instagram Laura Ortega.)

LEA MÁS: Laura Ortega fue tajante y reveló lo que haría si descubriera una infidelidad de Fernán Faerron

Emocionada

En una de las historias, se aprecian a los papás de Laura, sirviendo una paella y un mensaje de la guapa:

“No vivíamos en el mismo país desde el 2021″ y luego, en su muro compartió otras fotos, de sus primeros días en suelo canalero.

Recordemos que Fernán no firmó con ningún equipo tico ni del extranjero, para el inicio de la temporada y no ha revelado sus planes para el futuro.

Fernán Faerrón y Laura Ortega estuvieron entre el público durante la segunda gala de Mira quién baila.
Fernán Faerrón y Laura Ortega se fueron a vivir a Panamá, con los papás de la modelo. Foto: captura de pantalla. (Captura/Captura)
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Fernán FaerronLaura Ortega
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.