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Fernando Batista da prelista para los amistosos contra Colombia e Inglaterra

Costa Rica jugará contra Colombia e Inglaterra los días 1° y 10 de junio, respectivamente

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Por Yenci Aguilar Arroyo

El técnico de la Selección Nacional Fernando Batista dio a conocer la lista de jugadores convocados para la concentración, de cara a los amistosos contra Colombia e Inglaterra, que serán los días 1° y 10 de junio, respectivamente.

Según dio a conocer la Fedefútbol “el lunes 25 de mayo el grupo iniciará trabajo en cancha en la tarde; martes, miércoles, jueves y viernes tendrán doble sesión, y el sábado y domingo los entrenamientos están programados para la mañana”.

La Selección de Costa Rica hizo trabajos tácticas al mando de Fernando Batista.
La Selección de Costa Rica hizo trabajos tácticas al mando de Fernando Batista. (FCRF/FCRF)

Además, a finales de la semana se dará a conocer la convocatoria definitiva de jugadores que enfrentarán a la selección de Colombia en el estadio Nemesio Camacho “El Campín”.

La Selección de Costa Rica viajará a Bogotá el domingo 31 de mayo en horas de la tarde.

La lista de jugadores

- Porteros: Abraham Madriz (Saprissa), Bayron Mora (LDA); Christopher Moya (Cartaginés), Patrick Sequeira (Casa Pía).

- Defensas: Aarón Salazar (LDA), Darryl Araya (Herediano), Fernán Faerron (Cartaginés), Haxzel Quirós (Herediano), Jeyland Mitchell (Sturm Graz, Austria), John Paul Ruiz (Liberia), Jorkaeff Azofeifa (Saprissa), Joseth Peraza (Zalaegerszeg, Hungría), Shawn Johnhson (Liberia).

- Volantes: Alejandro Bran (LDA), Andrey Soto (Pérez Zeledón); Cristopher Núñez (Cartaginés), Gian Mauro Morera (Guadalupe FC); Luis Flores (Cartaginés), Orlando Galo (Riga FC; Letonia), Sebastián Padilla (Liberia):

- Delanteros: Álvaro Zamora (Académico Viseu, Portugal); Carlos Mora (Universidad Craiova, Rumanía), Doryan Rodríguez (Puntarenas FC); Josimar Alcócer (KVC Westerlo, Bélgica), Kenneth Vargas (LDA); Manfred Ugalde (Spartak Moscú), Orlando Sinclair (Saprissa), Warren Madrigal (Nashville, MLS).

Manfred Ugalde volvio a marcar con la Seleccion Nacional
Manfred Ugalde es uno de los llamados para la concentración de la Selección de Costa Rica. Foto: prensa FCRF. (Prensa Fedefutbol/Prensa Fedefutbol)
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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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