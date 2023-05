Fernando Lesme reveló cuáles aficionados le escriben para que jale a su equipo

Fernando Lesme le queda un año de contrato con las panteras. (Grecia)

El atacante del Municipal Grecia, Fernando Lesme, confesó que muchos aficionados le escriben en sus redes sociales para convencerlo de que juegue con su equipo la próxima temporada, pero el que más se destacó fue un equipo que jugará las semifinales.

Se trata de los seguidores de Liga Deportiva Alajuelense, que desde hace tiempo le mandan mensajitos para que defienda sus colores. Aunque reconoció que no son los únicos.

Lesme confesó que la forma de ser de los ticos es lo que más le ha sorprendido.

“El cariño de la gente, que siempre me han tirado buena vibra, no lo esperaba, ya que estaba en un equipo de los no tradicionales. Los de la Liga me tiran más cariño, pero también los de Saprissa y los heredianos muy poco”, agregó.

El atacante hizo 14 goles en la temporada 2022-23, sus destacadas actuaciones hicieron que varios equipos se fijaran en él y lo tienten para tener sus servicios.

Uno de los equipos que habría estado cerca de ficharlo fue precisamente Alajuelense, el mercado de fichajes pasado, pero al final no se concretó.

Ahora que el torneo terminó para las Panteras, el paraguayo pone su futuro en manos del club y su representante, ya que aún le queda un año de contrato con los griegos.

“La verdad que no sabría decirle, mi representante está a cargo de esa parte, tengo que enfocarme en seguir trabajando duro y a ver qué dice mi representante y el club”, indicó.

Las ofertas que tiene el agente de Lesme son de equipos del fútbol nacional y del exterior.