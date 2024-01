Fernando Lesme reveló de dónde nació el inusual amor que tiene por Alajuelense

Fernando Lesme fue presentado este sábado en Alajuelense. Foto: Prensa LDA

La manera cómo el paraguayo Fernando Lesme le tomó mucho amor a Alajuelense sin siquiera haber jugado antes con ellos o ser formado en ese club, es uno de los detalles que siempre ha llamado mucho la atención sobre el atacante.

El guaraní solo estuvo un año en el país, entre julio del 2022 y del 2023; sin embargo, este sábado, en su presentación con el cuadro rojinegro, contó que las cosas vienen desde mucho más atrás y gracias a un exjugador manudo, como el panameño Freddy Góndola.

“Ese cariño nace por un amigo mío, Freddy Góndola, a quien lo conozco porque es panameño y yo jugué allá en Panamá. Desde el día que vine vi que lo querían mucho y no sé cómo decirlo, pero me encantaron estos colores.

“Tengo un excompañero paraguayo, Lucien Galtier (también jugaba en Grecia) y éramos super fanáticos del equipo. Estando en Paraguay siempre veíamos los partidos de instancias finales, cuando Grecia quedaba eliminado nos íbamos y seguíamos viendo el campeonato y apoyando a la Liga”, dijo.

Otro detalle que también lo marcó es que cuando jugó ante el León, por primera vez, le pidió la camiseta a Góndola. Fue la primera vez que cambió una chema con un rival y lo hizo porque quería una rojinegra.

Lesme estaba feliz de la vida en la conferencia, en la que afirma que está cumpliendo un anhelo que tenía, llegar a un equipo con el que, reconoció, hace rato se soñaba jugando. Por eso, afirma que va a darlo todo por los colores para que la gente vea que lo suyo no eran solo palabras.

“Mi familia, mis amigos, quienes realmente me conocen saben que estoy muy feliz; tal vez, ustedes no los seguirán en redes sociales, pero ellos también superfanáticos del equipo. Mi mamá es superaficionada de la Liga; cuando yo estaba en Celaya siempre me mandaba los resultados y cosas así.

“Puedo decirte que cada uno de mi familia está demasiado contento, y todos pagarán las aplicaciones para ver los partidos acá”, indicó.

¿Qué es lo que más le llama la atención del club?

“Alajuelense es un club demasiado grande en Centroamérica y en todo lado, cuando les dije a mis compañeros que venía para acá estaban muy contentos. Me dijeron que viniera a romperla, me gusta la hinchada, todo, pero lo que más me gusta es el cariño que me brinda la gente”, añadió.

El jugador reconoce que es posible que sus coqueteos con la Liga hayan llamado la atención, pero afirmó que es con su calidad en cancha que demostrará estar a la altura de las circunstancias.