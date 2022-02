Fernando Ocampo: “No me gusta nada lo que estoy viendo en la cancha, es urgente un cambio ya”

Fernando Ocampo exigió cambios inmediatos en Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados)

Fernando Ocampo, presidente de Alajuelense, se cansó de ver a su equipo andar arrastrando el nombre del equipo por el suelo y le jaló el aire a los jugadores y al técnico, Albert Rudé, luego de la derrota ante Sporting por 2-1.

Al terminar la mejenga, el presi manudo bajó al camerino y expuso su molestia en una reunión en la que estuvo hasta el director deportivo, Agustín Lleida.

Luego de la regañada, Ocampo atendió a los medios en el estadio Cuty Monge en Desamparados y reconoció su enojo y que no está para nada contento con lo que está pasando en su equipo.

“Conversamos con Agustín, con el profesor (Rudé), con algunos de los muchachos, reiterarles la preocupación, que están quedando a deber. El esfuerzo es enorme de parte de la junta directiva para darles las condiciones y eso también tiene que reflejarse en la cancha, necesitamos un cambio de actitud.

“Nos meten goles muy fáciles, por los costados, en la mitad del área, en el punto de penal, creo que hay que poner las barbas en remojo y revertir esto a la brevedad. No es un tema de adonde estamos en la tabla, sino que a mí y a la directiva no nos está gustando lo que estamos viendo en la cancha, los recursos están para ver una presentación totalmente distinta”, dijo Ocampo.

El mandamás rojinegro afirma que no le quita mérito a Sporting por la victoria, pero parte de su enojo es el mismo que de la mayoría de la afición manuda, ver un equipo que no juega a nada y espera ver un cambio radical para el domingo en la visita a Jicaral.

“Yo no voy a entrar en si se han perdido uno o dos partidos, es un tema que hay que revertir ya, no hay más tiempo, tuvimos opciones. Uno de los objetivos centrales del equipo es terminar líderes en la tabla, está planteado, así lo hemos establecido y se lo pedimos al cuerpo técnico y creo que estamos desaprovechando una oportunidad para poder estar ahí, estamos ocupados en revertir eso porque no hay mucho tiempo.

A don Fernando además le preguntaron sobre el futuro de Albert Rudé y no se quiso meter en eso, pero por sus palabras es claro que la paciencia se va agotando.

“Creo que hay etapas, estamos preocupados, el equipo tiene que sustancialmente mejorar el rendimiento. Hoy a mí no me gustó el partido, lo del clásico nos da mucha rabia, pero uno entiende que se pierde una marca, una desconcentración, pero hoy otra vez faltando dos minutos nos anotan en el punto de penal. Repito, necesitamos un cambio de actitud que se refleje con la inversión.

“Yo veo los entrenamientos y no veo acá lo que se práctica allá (en el CAR), me parece que al final el fútbol es de resultados, a uno a veces no le gusta el partido como tal, pero si se dan los puntos, usted se los hecha a la bolsa y se va, lo que pasa es que acá no tenemos ni el juego, ni los resultados y los puntos se van quedando. Lo que me molesta es no aprovechar estas oportunidades”, expresó molesto Ocampo.