Fernando Ocampo tiró un dardo afilado sobre salarios que reportan algunos equipos

Fernando Ocampo fue claro que la Liga no tiene nada que esconder en lo que su equipo reporta a la Caja, pero en otros los números no calzan. (Jose Cordero)

Fernando Ocampo, presidente de Alajuelense, tiró este lunes un dardo sobre uno de los temas que tiene años sobre la mesa, los salarios que los equipos de primera división reportan a la Caja Costarricense de Seguro Social.

En entrevista con el periodista Yashin Quesada, el jerarca manudo afirmó que ellos no tienen nada que temer y reportan a la institución las cifras tal cual son, lo que aseguró no está seguro que hagan otros clubes.

El periódico La Nación publicó a principios de mayo un estudio en el que el Saprissa es el equipo que más paga por planilla (¢239 millones por 61 trabajadores, incluyendo jugadores) y Alajuelense segundo (¢209 millones por 129 trabajadores incluyendo jugadores). Al presi le preguntaron el porqué de esa diferencia.

“Yo no sé lo que hace Saprissa, pero la Liga reporta a la Caja todo lo que le corresponde. Al menos desde que yo estoy en la presidencia hemos sido absolutamente responsable en ese sentido. La Liga tiene una planilla más corta que la del resto de los equipos, con menos cantidad de jugadores”

“Si usted revisa la planilla de la Liga hay diez muchachos, al menos, que tienen contrato de liga menor que están creciendo y tendrán la posibilidad de ir aumentando. Nosotros tenemos una planilla de gente de mucha experiencia y muchachos que vienen de la cantera, es un presupuesto balanceado. Eso es básicamente la explicación de cómo armamos el presupuesto”, explicó Ocampo.

Más abajo, en el tercer puesto está Sporting FC (¢58.7 millones por 38 trabajadores) y Herediano con (¢45.2 millones, por 50 trabajadores). Lo que marca una gran diferencia, al menos, con los punteros de la lista.

Ocampo se mostró un poco incómodo cuando Yashin le preguntó de manera directa si en Alajuelense reportan lo debido a la Caja.

“Me extraña, Yashin, ojalá le pregunte usted eso a todos, porque ahí sí hay mucha tela que cortar, pero la Liga sí lo hace y ahí están las planillas. Nosotros cuando el periódico La Nación habló del tema el año pasado, presentamos la planilla completa para que la revisaran, en eso somos muy transparentes.

“Es un tema que me gustaría que se revisara, porque sí creo que esas diferencias abismales, esos números en algunos casos a mí no me calzan. Yo estoy dentro del fútbol y yo sé la realidad de lo que son los salarios de los jugadores”, tiró.

Fernando no ocultó que en el pasado estas cosas se daban en todos los equipos.

“Hay otro tema, en el que hay un riesgo importante, en el pasado cuando la Caja llegó a la Liga y Saprissa a analizar el tema y hacer planilla creo que los dos equipos aprendimos la lección, son riesgos que el fútbol no deberían de correrse y repito, hay números que a mí no me calzan”, dijo.