“Definitivamente no sé bajo qué análisis lo contrataron, más allá de los últimos resultados toda la carrera del técnico ha sido así. Parece que como jugador fue importante y como asistente, pero como técnico no. No tiene los atestados para dirigir a un equipo como el Team”, expresó Marlon Hernández, aficionado al Herediano y comentarista en “De puntazo, al que le duela salado”, programa de Face de La Teja.