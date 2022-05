Fernando Palomo de ESPN: “Si algo quiero es que Costa Rica esté en el mundial” (video)

El periodista deportivo, Fernando Palomo dirigió el conversatorio Concacaf Access, en el hotel Real Intercontinental. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

El periodista y narrador de la cadena ESPN Fernando Palomo no se anima a pronosticar cuánto quedará el partido de repechaje entre Costa Rica y Nueva Zelanda que se jugará el 14 de junio, al mediodía, hora tica, pero su deseo es que gane la Sele.

Para lograrlo, el cuscatleco cree que el técnico de la selección, Luis Fernando Suárez, debe apostar a su experiencia para sacar el juego contra los neozelandeses.

Palomo fue uno de los invitados al conversatorio Concacaf Access, que se llevó a cabo este miércoles en el hotel Real Intercontinental y que trató temas como los procesos eliminatorios.

- Se viene una fecha trascendental para Costa Rica, ¿Cuánto representa este juego para la región?

Mucho, es un representante de la región siempre queremos que esté un centroamericano en la Copa del Mundo, hablo por mí y detrás de mi opinión pueden venir otros centroamericanos que quieren ver a Costa Rica en la Copa del Mundo.

Sin ser costarricense, al ser adoptado por el cariño que nos invita por de la región y quisiera que esté ahí porque no hay nada más lindo que hablar de un equipo centroamericano en la Copa del Mundo.

- ¿Cómo cree que será el partido?

Costa Rica por su experiencia y Nueva Zelanda tiene experiencia en repechajes, ha estado en 3 de los últimos 4, imaginarse un partido de estos es muy difícil, porque uno no puede meterse en la piel de los jugadores.

Me acuerdo estar hablando una vez con Jorge Valdano (exdelantero de Argentina y el Real Madrid), una vez antes de una final de Copa del Mundo, la de Brasil 2014 y sabiendo que él jugó una final de Copa del Mundo, en el 86, le preguntaba qué siente un jugador cuando entra en una final.

Fernando Palomo estuvo en la actividad con la periodista Carmen Boquín, Rodolfo Villalobos, Philippe Moggio y Diego Lugano. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Él me decía ‘te puedo decir lo que yo sentía’, no sé cómo han despertado estos chicos, no sé qué han comido, cómo han vivido las horas previas a este partido, no sé cómo los neozelandeses ni los costarricenses vivirán este juego en lo anímico, lo cierto es que deben de jugar más, con el deseo a ganarlo, con el temor a perderlo.

El deseo a ganarlo, evidentemente te acerca más al resultado que buscás y el perderlo te lleva a jugarlo más con los puños apretados y el fútbol no se puede jugar de esa manera. Costa Rica no puede jugar con los puños apretados, debe salir a jugarlo como sabe.

- ¿Qué fortalezas tiene Costa Rica sobre Nueva Zelanda?

Si algo mostró sobre el último tramo de la eliminatoria es que fue un equipo mucho más ordenado, mucho más cauto, conocedor de sus fortalezas, que me parece que pueden ser explotadas, cuando tiene espacio a la espalda de los mediocampistas rivales y reconocer cómo encarar estas situaciones.

Están dirigidos por un entrenador extremadamente inteligente, se le vio en el proceso de clasificación, si bien a algunos le sorprendió las decisiones que llegó a tomar, les salían las apuestas, meter a jóvenes contra Estados Unidos, guardarse experimentados en otros partidos, para tratar de desgastar a equipos que sabían que se desgastaban ante el esfuerzo físico y meter jugadores de más dinámica para encontrar un rival desgastado en el segundo tiempo, en fin, distintas cosas que yo confío y que lo digo como expresión de deseo, es que confío en el seleccionado costarricense cuando enfrente a Nueva Zelanda.

- Se atrevería a dar un marcador?

No, no, pero saben que si algo quiero es que Costa Rica esté en el Mundial, de ahí que sea por medio a cero no importa.

Palomo no se aventuró a dar un marcador del juego de repechaje entre Costa Rica y Nueva Zelanda. Instagram.

- ¿Qué expectativas tiene sobre la Copa del Mundo?

Lo hablaba con un entrenador que va a estar en el mundial y me decía que va a ser el mundial de mayor calidad técnica, porque los jugadores van a estar en medio de una temporada, no van a estar desgastados, por haber jugado 50-60 partidos en una temporada y ellos como seleccionadores están acostumbrados a recibirlos en un corto tiempo para competir inmediatamente.